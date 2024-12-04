https://ria.ru/20241204/kuba-1987416283.html
На Кубе полностью отключили электрическую систему
На Кубе полностью отключили электрическую систему - РИА Новости, 04.12.2024
На Кубе полностью отключили электрическую систему
На Кубе полностью отключили национальную электрическую систему после срабатывания автоматики на ТЭЦ Антонио Гуитераса в провинции Матансас, сообщила управляющая РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T20:49
2024-12-04T20:49
2024-12-04T21:04
в мире
куба
матансас (провинция)
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МЕХИКО, 4 дек — РИА Новости. На Кубе полностью отключили национальную электрическую систему после срабатывания автоматики на ТЭЦ Антонио Гуитераса в провинции Матансас, сообщила управляющая компания Union Electrica. "В 02:08 (10:08 мск) ночью произошло полное отключение национальной электрической системы SEN из-за автоматического отключения ТЭЦ", — говорится в заявлении. Подобное уже случалось в стране. Предыдущий блэкаут на Кубе произошел, когда электричество отключили из-за угрозы урагана Рафаэль. Стихия оставила после себя серьезные разрушения, повалив несколько высоковольтных линий электропередачи, что помешало своевременно восстановить подачу энергии. Дефицит генерации так же усугубляет ситуацию на острове. Он связан с нехваткой топлива и ремонтными работами на обветшавших ТЭЦ.
https://ria.ru/20241201/kuba-1986698562.html
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в мире, куба, матансас (провинция)
В мире, Куба, Матансас (провинция)
На Кубе полностью отключили электрическую систему
На Кубе отключили электрическую систему после срабатывания автоматики на ТЭЦ