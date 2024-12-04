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ЦБ зафиксировал замедление кредитования компаний - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
11:04 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/kreditovanie-1987266286.html
ЦБ зафиксировал замедление кредитования компаний
ЦБ зафиксировал замедление кредитования компаний - РИА Новости, 04.12.2024
ЦБ зафиксировал замедление кредитования компаний
ЦБ РФ видит по оперативным данным замедление кредитования, в том числе корпоративного, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:04
2024-12-04T11:04
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. ЦБ РФ видит по оперативным данным замедление кредитования, в том числе корпоративного, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов. Это последние оперативные данные, они будут уточнены", - сказала она, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!". Набиуллина в середине ноября говорила, что Россия сейчас находится в переломной точке, ожидается замедление кредитования, а вслед за этим - замедление инфляции.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ зафиксировал замедление кредитования компаний

Набиуллина: ЦБ видит замедление кредитования, в том числе корпоративного

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. ЦБ РФ видит по оперативным данным замедление кредитования, в том числе корпоративного, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов. Это последние оперативные данные, они будут уточнены", - сказала она, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Набиуллина в середине ноября говорила, что Россия сейчас находится в переломной точке, ожидается замедление кредитования, а вслед за этим - замедление инфляции.
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ВТБ рассказал, когда стоит ожидать пика ставок по вкладам
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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