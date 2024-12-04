https://ria.ru/20241204/kreditovanie-1987266286.html

ЦБ зафиксировал замедление кредитования компаний

ЦБ зафиксировал замедление кредитования компаний - РИА Новости, 04.12.2024

ЦБ зафиксировал замедление кредитования компаний

ЦБ РФ видит по оперативным данным замедление кредитования, в том числе корпоративного, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T11:04

2024-12-04T11:04

2024-12-04T11:04

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. ЦБ РФ видит по оперативным данным замедление кредитования, в том числе корпоративного, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов. Это последние оперативные данные, они будут уточнены", - сказала она, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!". Набиуллина в середине ноября говорила, что Россия сейчас находится в переломной точке, ожидается замедление кредитования, а вслед за этим - замедление инфляции.

https://ria.ru/20241203/vtb-1987030205.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)