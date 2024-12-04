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Жителя Москвы заподозрили в краже дорогой брендовой куртки из кафе - РИА Новости, 04.12.2024
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06:01 04.12.2024 (обновлено: 08:00 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/krazha-1987226716.html
Жителя Москвы заподозрили в краже дорогой брендовой куртки из кафе
Жителя Москвы заподозрили в краже дорогой брендовой куртки из кафе - РИА Новости, 04.12.2024
Жителя Москвы заподозрили в краже дорогой брендовой куртки из кафе
Жителя Москвы отправили в СИЗО за кражу куртки элитного итальянского бренда MooRER из столичного кафе, на такой отчаянный шаг мужчина пошел, потому что ему... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T06:01
2024-12-04T08:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Жителя Москвы отправили в СИЗО за кражу куртки элитного итальянского бренда MooRER из столичного кафе, на такой отчаянный шаг мужчина пошел, потому что ему стало холодно на улице после того, как он выпил, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Шаламов. "Суд заключил моего подзащитного под стражу. Постановление уже обжаловано", - сказал адвокат. По словам самого обвиняемого, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зашел в кафе и обратил внимание на "красивую куртку", понял, что она брендовая и дорогая. Мужчина решил, что одежда подходит ему по комплекции и забрал ее, потому что замерз. На момент задержания куртки у горе-похитителя уже не было, дальнейшая судьба ее неизвестна. "Он признает свою вину в том, что похитил эту куртку. Все на камерах видно и зафиксировано. Не признается, что продал ее", - заключил адвокат. Стоимость оригинальных курток бренда MooRER в российских магазинах начинается от 200 тысяч и доходит до 1,5 миллиона рублей в зависимости от модели. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, мужчине вменили кражу с причинением значительного ущерба, но точная его сумма неизвестна. Ранее арестованный был судим за преступление против собственности, нарушил избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде, скрылся от следствия и совершил "дополнительный эпизод преступной деятельности". Поэтому суд посчитал, что обвиняемый не встал на путь исправления, и отправил его в СИЗО. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241124/krazha-1985415596.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Жителя Москвы заподозрили в краже дорогой брендовой куртки из кафе

Жителя Москвы отправили в СИЗО по подозрению в краже куртки MooRER из кафе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Жителя Москвы отправили в СИЗО за кражу куртки элитного итальянского бренда MooRER из столичного кафе, на такой отчаянный шаг мужчина пошел, потому что ему стало холодно на улице после того, как он выпил, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Шаламов.
"Суд заключил моего подзащитного под стражу. Постановление уже обжаловано", - сказал адвокат.
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По словам самого обвиняемого, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зашел в кафе и обратил внимание на "красивую куртку", понял, что она брендовая и дорогая. Мужчина решил, что одежда подходит ему по комплекции и забрал ее, потому что замерз. На момент задержания куртки у горе-похитителя уже не было, дальнейшая судьба ее неизвестна.
"Он признает свою вину в том, что похитил эту куртку. Все на камерах видно и зафиксировано. Не признается, что продал ее", - заключил адвокат.
Стоимость оригинальных курток бренда MooRER в российских магазинах начинается от 200 тысяч и доходит до 1,5 миллиона рублей в зависимости от модели. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, мужчине вменили кражу с причинением значительного ущерба, но точная его сумма неизвестна.
Ранее арестованный был судим за преступление против собственности, нарушил избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде, скрылся от следствия и совершил "дополнительный эпизод преступной деятельности". Поэтому суд посчитал, что обвиняемый не встал на путь исправления, и отправил его в СИЗО. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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