https://ria.ru/20241204/kravchenko-1987293798.html

Новороссийск отправил гуманитарный груз для бойцов спецоперации

Новороссийск отправил гуманитарный груз для бойцов спецоперации - РИА Новости, 04.12.2024

Новороссийск отправил гуманитарный груз для бойцов спецоперации

Бойцам, выполняющим задачи в зоне проведения СВО, доставили гуманитарные грузы из города-героя Новороссийска, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:45

2024-12-04T12:45

2024-12-04T12:45

новороссийск

луганская народная республика

андрей кравченко (государственный служащий)

сво

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бойцам, выполняющим задачи в зоне проведения СВО, доставили гуманитарные грузы из города-героя Новороссийска, сообщает пресс-служба администрации города. В гуманитарный груз вошли окопные свечи, печки-буржуйки, технические средства различного назначения, теплые одеяла, обмундирование и шерстяные носки: с наступлением холодов защитникам в зону проведения СВО доставлены самые необходимые вещи. "В Луганскую Народную Республику отрядам специального назначения "БАРС-16" и "БАРС-17" были переданы свежее мясо, малосольная рыба, фрукты, домашняя консервация и блины. В мотострелковый батальон доставлены дизельный генератор, продукты питания, технические средства для ремонта и обслуживания техники. Своих не бросаем!" – написал в своих соцсетях глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко.

https://ria.ru/20241203/novorossiysk-1987136715.html

новороссийск

луганская народная республика

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новороссийск, луганская народная республика, андрей кравченко (государственный служащий), сво