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Новороссийск отправил гуманитарный груз для бойцов спецоперации - РИА Новости, 04.12.2024
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12:45 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/kravchenko-1987293798.html
Новороссийск отправил гуманитарный груз для бойцов спецоперации
Новороссийск отправил гуманитарный груз для бойцов спецоперации - РИА Новости, 04.12.2024
Новороссийск отправил гуманитарный груз для бойцов спецоперации
Бойцам, выполняющим задачи в зоне проведения СВО, доставили гуманитарные грузы из города-героя Новороссийска, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:45
2024-12-04T12:45
новороссийск
луганская народная республика
андрей кравченко (государственный служащий)
сво
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бойцам, выполняющим задачи в зоне проведения СВО, доставили гуманитарные грузы из города-героя Новороссийска, сообщает пресс-служба администрации города. В гуманитарный груз вошли окопные свечи, печки-буржуйки, технические средства различного назначения, теплые одеяла, обмундирование и шерстяные носки: с наступлением холодов защитникам в зону проведения СВО доставлены самые необходимые вещи. "В Луганскую Народную Республику отрядам специального назначения "БАРС-16" и "БАРС-17" были переданы свежее мясо, малосольная рыба, фрукты, домашняя консервация и блины. В мотострелковый батальон доставлены дизельный генератор, продукты питания, технические средства для ремонта и обслуживания техники. Своих не бросаем!" – написал в своих соцсетях глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко.
https://ria.ru/20241203/novorossiysk-1987136715.html
новороссийск
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новороссийск, луганская народная республика, андрей кравченко (государственный служащий), сво
Новороссийск, Луганская Народная Республика, Андрей Кравченко (государственный служащий), СВО
Новороссийск отправил гуманитарный груз для бойцов спецоперации

Кравченко: Новороссийск отправил в зону СВО гуманитарный груз

© Фото : пресс-служба администрации НовороссийскаНовороссийск отправил гуманитарный груз для бойцов спецоперации
Новороссийск отправил гуманитарный груз для бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : пресс-служба администрации Новороссийска
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бойцам, выполняющим задачи в зоне проведения СВО, доставили гуманитарные грузы из города-героя Новороссийска, сообщает пресс-служба администрации города.
В гуманитарный груз вошли окопные свечи, печки-буржуйки, технические средства различного назначения, теплые одеяла, обмундирование и шерстяные носки: с наступлением холодов защитникам в зону проведения СВО доставлены самые необходимые вещи.
Луганскую Народную Республику отрядам специального назначения "БАРС-16" и "БАРС-17" были переданы свежее мясо, малосольная рыба, фрукты, домашняя консервация и блины. В мотострелковый батальон доставлены дизельный генератор, продукты питания, технические средства для ремонта и обслуживания техники. Своих не бросаем!" – написал в своих соцсетях глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко.
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