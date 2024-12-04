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В Москве спасли кошку, забравшуюся в стиральную машину - РИА Новости, 04.12.2024
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Хорошие новости
 
17:44 04.12.2024 (обновлено: 18:17 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/koshka-1987385793.html
В Москве спасли кошку, забравшуюся в стиральную машину
В Москве спасли кошку, забравшуюся в стиральную машину - РИА Новости, 04.12.2024
В Москве спасли кошку, забравшуюся в стиральную машину
Московские спасатели вызволили домашнюю кошку из стиральной машины, где ее по ошибке закрыла хозяйка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:44
2024-12-04T18:17
хорошие новости
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Московские спасатели вызволили домашнюю кошку из стиральной машины, где ее по ошибке закрыла хозяйка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Инцидент с кошкой произошел в доме № 8 на Кировоградской улице", — уточнил собеседник агентства. Он пояснил, что кошка оказалась запертой в стиральной машине случайно, когда хозяйка готовилась к стирке. Женщина очень быстро заметила кошку в уже работающей машинке и немедленно ее выключила. "Прибывшие по вызову спасатели сразу открыли дверцу машинки", — сказал представитель экстренных служб.По его словам, кошка не пострадала.
https://ria.ru/20240311/koshka-1932297046.html
https://ria.ru/20241112/metro-1983382506.html
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве спасли кошку, забравшуюся в стиральную машину

В Москве спасатели вызволили кошку, запертую в работающей стиральной машине

© Flickr / kruder396Барабан стиральной машины
Барабан стиральной машины - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Flickr / kruder396
Барабан стиральной машины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Московские спасатели вызволили домашнюю кошку из стиральной машины, где ее по ошибке закрыла хозяйка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Инцидент с кошкой произошел в доме № 8 на Кировоградской улице", — уточнил собеседник агентства.
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Он пояснил, что кошка оказалась запертой в стиральной машине случайно, когда хозяйка готовилась к стирке. Женщина очень быстро заметила кошку в уже работающей машинке и немедленно ее выключила.
"Прибывшие по вызову спасатели сразу открыли дверцу машинки", — сказал представитель экстренных служб.
По его словам, кошка не пострадала.
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Хорошие новостиПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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