https://ria.ru/20241204/koshka-1987385793.html
В Москве спасли кошку, забравшуюся в стиральную машину
В Москве спасли кошку, забравшуюся в стиральную машину - РИА Новости, 04.12.2024
В Москве спасли кошку, забравшуюся в стиральную машину
Московские спасатели вызволили домашнюю кошку из стиральной машины, где ее по ошибке закрыла хозяйка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:44
2024-12-04T17:44
2024-12-04T18:17
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Московские спасатели вызволили домашнюю кошку из стиральной машины, где ее по ошибке закрыла хозяйка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Инцидент с кошкой произошел в доме № 8 на Кировоградской улице", — уточнил собеседник агентства. Он пояснил, что кошка оказалась запертой в стиральной машине случайно, когда хозяйка готовилась к стирке. Женщина очень быстро заметила кошку в уже работающей машинке и немедленно ее выключила. "Прибывшие по вызову спасатели сразу открыли дверцу машинки", — сказал представитель экстренных служб.По его словам, кошка не пострадала.
https://ria.ru/20240311/koshka-1932297046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве спасли кошку, забравшуюся в стиральную машину
В Москве спасатели вызволили кошку, запертую в работающей стиральной машине
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Московские спасатели вызволили домашнюю кошку из стиральной машины, где ее по ошибке закрыла хозяйка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Инцидент с кошкой произошел в доме № 8 на Кировоградской улице", — уточнил собеседник агентства.
Он пояснил, что кошка оказалась запертой в стиральной машине случайно, когда хозяйка готовилась к стирке. Женщина очень быстро заметила кошку в уже работающей машинке и немедленно ее выключила.
"Прибывшие по вызову спасатели сразу открыли дверцу машинки", — сказал представитель экстренных служб.
По его словам, кошка не пострадала.