https://ria.ru/20241204/koshka-1987385793.html

В Москве спасли кошку, забравшуюся в стиральную машину

В Москве спасли кошку, забравшуюся в стиральную машину - РИА Новости, 04.12.2024

В Москве спасли кошку, забравшуюся в стиральную машину

Московские спасатели вызволили домашнюю кошку из стиральной машины, где ее по ошибке закрыла хозяйка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:44

2024-12-04T17:44

2024-12-04T18:17

хорошие новости

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Московские спасатели вызволили домашнюю кошку из стиральной машины, где ее по ошибке закрыла хозяйка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Инцидент с кошкой произошел в доме № 8 на Кировоградской улице", — уточнил собеседник агентства. Он пояснил, что кошка оказалась запертой в стиральной машине случайно, когда хозяйка готовилась к стирке. Женщина очень быстро заметила кошку в уже работающей машинке и немедленно ее выключила. "Прибывшие по вызову спасатели сразу открыли дверцу машинки", — сказал представитель экстренных служб.По его словам, кошка не пострадала.

https://ria.ru/20240311/koshka-1932297046.html

https://ria.ru/20241112/metro-1983382506.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)