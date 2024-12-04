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Эксперт оценила влияние США на политику Южной Кореи - РИА Новости, 04.12.2024
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13:12 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/koreya-1987303275.html
Эксперт оценила влияние США на политику Южной Кореи
Эксперт оценила влияние США на политику Южной Кореи - РИА Новости, 04.12.2024
Эксперт оценила влияние США на политику Южной Кореи
Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать влияние на политику Южной Кореи даже в случае смены нынешней власти на оппозиционную во главе с Ли Чжэ Мёном, при... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:12
2024-12-04T13:12
в мире
южная корея
сша
япония
юн сок ель
обстановка в южной корее
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать влияние на политику Южной Кореи даже в случае смены нынешней власти на оппозиционную во главе с Ли Чжэ Мёном, при этом его курс будет более сосредоточен на решении внутренних проблем, заявила РИА Новости в среду политолог-международник, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Елена Супонина. "Влияние США на Южную Корею сохранится, равно как и партнерские отношения с Японией, и военное сотрудничество в рамках нескольких региональных объединений, где ключевую роль играют США. Однако внешнеполитический курс Южной Кореи все-таки может стать мягче и разумнее, с упором на решение внутренних проблем", – полагает эксперт. Либеральная Демократическая партия "Тобуро" сторонится острых международных кризисов, "к чему нередко в последнее время Южную Корею подталкивали Штаты", добавила она. Несмотря на некоторые расхождения во внешнеполитическом курсе правящей и оппозиционной партий, отмечает эксперт, в вопросе американского присутствия обе стороны сходятся во мнении. "В одном вопросе оппозиция и нынешняя, находящаяся у власти, партия едины: по поводу присутствия американских войск (на территории Южной Кореи – ред.) споров между ними никаких нет. В Южной Корее на военных базах находится около 30 тысяч американских солдат, и здесь коренным образом курс не поменяется, хотя какие-то нюансы могут быть внесены", – предположила Супонина. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Также, по словам словам Юн Сок Ёля, попытки проведения процедуры импичмента против целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти. Военные были отправлены к парламенту страны с приказом блокировать проход в него депутатов, но парламент Южной Кореи все же смог собраться и проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны. Примерно спустя шесть часов военное положение было отменено. Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено. Созванные к парламенту военные также были отозваны. Оппозиция страны заявила что подаст обвинения в госперевороте против президента Юн Сок Ёля, министра обороны Ким Ён Хёна и министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников ситуации из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии подали проект импичмента президенту в парламент, голосование по нему планируется 6-7 декабря. Для принятия импичмента требуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобилась бы поддержка минимум 18 депутатов от правящей партии.
https://ria.ru/20241204/koreya-1987222805.html
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южная корея
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в мире, южная корея, сша, япония, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, США, Япония, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Эксперт оценила влияние США на политику Южной Кореи

Политолог Супонина: США будут влиять на политику Южной Кореи при смене власти

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкНа одной из улиц Сеула
На одной из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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На одной из улиц Сеула. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать влияние на политику Южной Кореи даже в случае смены нынешней власти на оппозиционную во главе с Ли Чжэ Мёном, при этом его курс будет более сосредоточен на решении внутренних проблем, заявила РИА Новости в среду политолог-международник, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Елена Супонина.
"Влияние США на Южную Корею сохранится, равно как и партнерские отношения с Японией, и военное сотрудничество в рамках нескольких региональных объединений, где ключевую роль играют США. Однако внешнеполитический курс Южной Кореи все-таки может стать мягче и разумнее, с упором на решение внутренних проблем", – полагает эксперт. Либеральная Демократическая партия "Тобуро" сторонится острых международных кризисов, "к чему нередко в последнее время Южную Корею подталкивали Штаты", добавила она.
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Несмотря на некоторые расхождения во внешнеполитическом курсе правящей и оппозиционной партий, отмечает эксперт, в вопросе американского присутствия обе стороны сходятся во мнении.
"В одном вопросе оппозиция и нынешняя, находящаяся у власти, партия едины: по поводу присутствия американских войск (на территории Южной Кореи – ред.) споров между ними никаких нет. В Южной Корее на военных базах находится около 30 тысяч американских солдат, и здесь коренным образом курс не поменяется, хотя какие-то нюансы могут быть внесены", – предположила Супонина.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Также, по словам словам Юн Сок Ёля, попытки проведения процедуры импичмента против целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти.
Военные были отправлены к парламенту страны с приказом блокировать проход в него депутатов, но парламент Южной Кореи все же смог собраться и проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно.
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Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения.
Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны. Примерно спустя шесть часов военное положение было отменено. Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено. Созванные к парламенту военные также были отозваны.
Оппозиция страны заявила что подаст обвинения в госперевороте против президента Юн Сок Ёля, министра обороны Ким Ён Хёна и министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников ситуации из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии подали проект импичмента президенту в парламент, голосование по нему планируется 6-7 декабря. Для принятия импичмента требуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобилась бы поддержка минимум 18 депутатов от правящей партии.
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