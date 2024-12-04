https://ria.ru/20241204/koreya-1987292727.html
Министр обороны Южной Кореи взял ответственность за военное положение
Министр обороны Южной Кореи взял ответственность за военное положение - РИА Новости, 04.12.2024
Министр обороны Южной Кореи взял ответственность за военное положение
Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён взял на себя всю ответственность за введение военного положения, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:40
2024-12-04T12:40
2024-12-04T12:40
в мире
южная корея
юн сок ель
обстановка в южной корее
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987291337_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_14ec4264474278354d5c000cc2215d0c.jpg
СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён взял на себя всю ответственность за введение военного положения, сообщило агентство Рёнхап. "Я беру на себя всю ответственность за ситуацию, связанную с военным положением", - говорится в сообщении с позицией министра, разосланном местным журналистам. Он заявил, что лично посоветовал президенту ввести военное положение и чувствует ответственность перед гражданами, которые были введены в замешательство в связи с этим решением. Ким Ён Хён также подчеркнул, что все военнослужащие, привлеченные к обеспечению реализации военного положения, исполняли его приказы, поэтому ответственность за ситуацию должен нести только он. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.
https://ria.ru/20241204/koreya-1987274652.html
https://ria.ru/20241204/dmitruk-1987274307.html
https://ria.ru/20241204/koreya-1987264430.html
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987291337_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_a2e4b5a0623fad252daee962b5f45906.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Министр обороны Южной Кореи взял ответственность за военное положение
Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён взял ответственность за военное положение
СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости.
Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён взял на себя всю ответственность за введение военного положения, сообщило агентство Рёнхап
.
"Я беру на себя всю ответственность за ситуацию, связанную с военным положением", - говорится в сообщении с позицией министра, разосланном местным журналистам.
Он заявил, что лично посоветовал президенту ввести военное положение и чувствует ответственность перед гражданами, которые были введены в замешательство в связи с этим решением.
Ким Ён Хён также подчеркнул, что все военнослужащие, привлеченные к обеспечению реализации военного положения, исполняли его приказы, поэтому ответственность за ситуацию должен нести только он.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.