https://ria.ru/20241204/koreya-1987292727.html

Министр обороны Южной Кореи взял ответственность за военное положение

Министр обороны Южной Кореи взял ответственность за военное положение - РИА Новости, 04.12.2024

Министр обороны Южной Кореи взял ответственность за военное положение

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён взял на себя всю ответственность за введение военного положения, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:40

2024-12-04T12:40

2024-12-04T12:40

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СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён взял на себя всю ответственность за введение военного положения, сообщило агентство Рёнхап. "Я беру на себя всю ответственность за ситуацию, связанную с военным положением", - говорится в сообщении с позицией министра, разосланном местным журналистам. Он заявил, что лично посоветовал президенту ввести военное положение и чувствует ответственность перед гражданами, которые были введены в замешательство в связи с этим решением. Ким Ён Хён также подчеркнул, что все военнослужащие, привлеченные к обеспечению реализации военного положения, исполняли его приказы, поэтому ответственность за ситуацию должен нести только он. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.

https://ria.ru/20241204/koreya-1987274652.html

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в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее