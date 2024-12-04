https://ria.ru/20241204/koreya-1987287926.html

Министр обороны Южной Кореи подал в отставку

Министр обороны Южной Кореи подал в отставку - РИА Новости, 04.12.2024

Министр обороны Южной Кореи подал в отставку

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён на фоне ситуации с введением военного положения заявил о готовности уйти в отставку, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:19

2024-12-04T12:19

2024-12-04T13:21

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СЕУЛ, 4 дек — РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён на фоне ситуации с введением военного положения заявил о готовности уйти в отставку, передает агентство Рёнхап."Министр обороны Ким Ён Хён извинился перед гражданами, сообщил о подаче президенту заявления об отставке", — говорится в публикации.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти. Парламент проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.Согласно Конституции Южной Кореи, президент обязан без промедления отменить свое решение в случае, если парламент большинством голосов проголосовал против. Но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов, объяснив задержку отсутствием кворума в правительстве. В итоге правительство все же приняло официальное решение об отмене военного положения.Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля, предполагается, что документ рассмотрят в полночь 5 декабря. Для принятия импичмента требуется 200 из 300 голосов парламентариев, поэтому оппозиции понадобится поддержка как минимум 18 депутатов от правящей партии.В последнее время в Южной Корее усилилось противостояние между консервативной правящей Партией народной власти, которую представляет президент, и оппозиционной Демократической партией Кореи. В частности, последняя блокирует проведение через парламент законопроекта о бюджете на следующий год.Юн Сок Ёль, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны, чем вызывает резкую критику со стороны политических оппонентов.

https://ria.ru/20241204/dmitruk-1987274307.html

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южная корея, обстановка в южной корее, юн сок ель, в мире