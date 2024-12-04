https://ria.ru/20241204/koreya-1987274652.html
МИД рекомендовал россиянам в Южной Корее быть в контакте с посольством
МИД рекомендовал россиянам в Южной Корее быть в контакте с посольством - РИА Новости, 04.12.2024
МИД рекомендовал россиянам в Южной Корее быть в контакте с посольством
Москва в связи с ситуацией в Южной Корее рекомендует всем россиянам, находящимся в этой стране, быть в контакте с посольством, сообщила на брифинге официальный... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:43
2024-12-04T11:43
2024-12-04T11:43
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россия
мария захарова
обстановка в южной корее
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва в связи с ситуацией в Южной Корее рекомендует всем россиянам, находящимся в этой стране, быть в контакте с посольством, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы также рекомендуем всем российским гражданам, нашим соотечественникам, которые находятся в Южной Корее, находиться в контакте с нашим посольством", - сказала она. Захарова напомнила об опубликованной ранее посольством информации в соцсетях в этой связи.
https://ria.ru/20241204/koreya-1987254306.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, москва, россия, мария захарова, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Москва, Россия, Мария Захарова, Обстановка в Южной Корее
МИД рекомендовал россиянам в Южной Корее быть в контакте с посольством
Захарова призвала россиян в Южной Корее быть в контакте с посольством