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МИД рекомендовал россиянам в Южной Корее быть в контакте с посольством - РИА Новости, 04.12.2024
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11:43 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/koreya-1987274652.html
МИД рекомендовал россиянам в Южной Корее быть в контакте с посольством
МИД рекомендовал россиянам в Южной Корее быть в контакте с посольством - РИА Новости, 04.12.2024
МИД рекомендовал россиянам в Южной Корее быть в контакте с посольством
Москва в связи с ситуацией в Южной Корее рекомендует всем россиянам, находящимся в этой стране, быть в контакте с посольством, сообщила на брифинге официальный... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:43
2024-12-04T11:43
в мире
южная корея
москва
россия
мария захарова
обстановка в южной корее
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва в связи с ситуацией в Южной Корее рекомендует всем россиянам, находящимся в этой стране, быть в контакте с посольством, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы также рекомендуем всем российским гражданам, нашим соотечественникам, которые находятся в Южной Корее, находиться в контакте с нашим посольством", - сказала она. Захарова напомнила об опубликованной ранее посольством информации в соцсетях в этой связи.
https://ria.ru/20241204/koreya-1987254306.html
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в мире, южная корея, москва, россия, мария захарова, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Москва, Россия, Мария Захарова, Обстановка в Южной Корее
МИД рекомендовал россиянам в Южной Корее быть в контакте с посольством

Захарова призвала россиян в Южной Корее быть в контакте с посольством

© Фото : Посольство России в Республике КореяЗдание Посольства России в Республике Корея
Здание Посольства России в Республике Корея - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : Посольство России в Республике Корея
Здание Посольства России в Республике Корея. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва в связи с ситуацией в Южной Корее рекомендует всем россиянам, находящимся в этой стране, быть в контакте с посольством, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы также рекомендуем всем российским гражданам, нашим соотечественникам, которые находятся в Южной Корее, находиться в контакте с нашим посольством", - сказала она.
Захарова напомнила об опубликованной ранее посольством информации в соцсетях в этой связи.
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В миреЮжная КореяМоскваРоссияМария ЗахароваОбстановка в Южной Корее
 
 
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