https://ria.ru/20241204/koreya-1987274652.html

МИД рекомендовал россиянам в Южной Корее быть в контакте с посольством

МИД рекомендовал россиянам в Южной Корее быть в контакте с посольством - РИА Новости, 04.12.2024

МИД рекомендовал россиянам в Южной Корее быть в контакте с посольством

Москва в связи с ситуацией в Южной Корее рекомендует всем россиянам, находящимся в этой стране, быть в контакте с посольством, сообщила на брифинге официальный... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T11:43

2024-12-04T11:43

2024-12-04T11:43

в мире

южная корея

москва

россия

мария захарова

обстановка в южной корее

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва в связи с ситуацией в Южной Корее рекомендует всем россиянам, находящимся в этой стране, быть в контакте с посольством, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы также рекомендуем всем российским гражданам, нашим соотечественникам, которые находятся в Южной Корее, находиться в контакте с нашим посольством", - сказала она. Захарова напомнила об опубликованной ранее посольством информации в соцсетях в этой связи.

https://ria.ru/20241204/koreya-1987254306.html

южная корея

москва

россия

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Ольга Фомченкова

в мире, южная корея, москва, россия, мария захарова, обстановка в южной корее