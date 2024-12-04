https://ria.ru/20241204/koreya-1987273988.html

Россия с тревогой наблюдает за событиями в Южной Корее, заявила Захарова

Россия с тревогой наблюдает за событиями в Южной Корее, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2024

Россия с тревогой наблюдает за событиями в Южной Корее, заявила Захарова

Москва с тревогой наблюдает за событиями в Южной Корее, надеется, что они не повлияют на обстановку в регионе, сообщила на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T11:38

2024-12-04T11:38

2024-12-04T11:38

в мире

москва

южная корея

россия

мария захарова

обстановка в южной корее

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва с тревогой наблюдает за событиями в Южной Корее, надеется, что они не повлияют на обстановку в регионе, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Мы с тревогой наблюдаем за трагическими событиями, которые разворачиваются в Южной Корее", - сказала она. Захарова добавила, что "рассчитываем, что они (события) не отразятся на общественно-политической обстановке в целом на полуострове, она и без того осложнена провокационными действиями США и их союзников".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, москва, южная корея, россия, мария захарова, обстановка в южной корее, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)