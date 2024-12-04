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Россия с тревогой наблюдает за событиями в Южной Корее, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2024
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11:38 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/koreya-1987273988.html
Россия с тревогой наблюдает за событиями в Южной Корее, заявила Захарова
Россия с тревогой наблюдает за событиями в Южной Корее, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2024
Россия с тревогой наблюдает за событиями в Южной Корее, заявила Захарова
Москва с тревогой наблюдает за событиями в Южной Корее, надеется, что они не повлияют на обстановку в регионе, сообщила на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:38
2024-12-04T11:38
в мире
москва
южная корея
россия
мария захарова
обстановка в южной корее
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва с тревогой наблюдает за событиями в Южной Корее, надеется, что они не повлияют на обстановку в регионе, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Мы с тревогой наблюдаем за трагическими событиями, которые разворачиваются в Южной Корее", - сказала она. Захарова добавила, что "рассчитываем, что они (события) не отразятся на общественно-политической обстановке в целом на полуострове, она и без того осложнена провокационными действиями США и их союзников".
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в мире, москва, южная корея, россия, мария захарова, обстановка в южной корее, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Москва, Южная Корея, Россия, Мария Захарова, Обстановка в Южной Корее, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия с тревогой наблюдает за событиями в Южной Корее, заявила Захарова

Захарова: Россия надеется, что ситуация в Южной Корее не отразится на регионе

© AP Photo / Ahn Young-joonАкция протеста у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея
Акция протеста у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Акция протеста у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва с тревогой наблюдает за событиями в Южной Корее, надеется, что они не повлияют на обстановку в регионе, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Мы с тревогой наблюдаем за трагическими событиями, которые разворачиваются в Южной Корее", - сказала она. Захарова добавила, что "рассчитываем, что они (события) не отразятся на общественно-политической обстановке в целом на полуострове, она и без того осложнена провокационными действиями США и их союзников".
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Вчера, 06:14
 
В миреМоскваЮжная КореяРоссияМария ЗахароваОбстановка в Южной КорееМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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