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Россия с тревогой наблюдает за событиями в Южной Корее, заявила Захарова
Россия с тревогой наблюдает за событиями в Южной Корее, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2024
Россия с тревогой наблюдает за событиями в Южной Корее, заявила Захарова
Москва с тревогой наблюдает за событиями в Южной Корее, надеется, что они не повлияют на обстановку в регионе, сообщила на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:38
2024-12-04T11:38
2024-12-04T11:38
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обстановка в южной корее
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва с тревогой наблюдает за событиями в Южной Корее, надеется, что они не повлияют на обстановку в регионе, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Мы с тревогой наблюдаем за трагическими событиями, которые разворачиваются в Южной Корее", - сказала она. Захарова добавила, что "рассчитываем, что они (события) не отразятся на общественно-политической обстановке в целом на полуострове, она и без того осложнена провокационными действиями США и их союзников".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, южная корея, россия, мария захарова, обстановка в южной корее, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Москва, Южная Корея, Россия, Мария Захарова, Обстановка в Южной Корее, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия с тревогой наблюдает за событиями в Южной Корее, заявила Захарова
Захарова: Россия надеется, что ситуация в Южной Корее не отразится на регионе