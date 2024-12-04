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В НАТО прокомментировали ситуацию в Южной Корее - РИА Новости, 04.12.2024
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10:54 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/koreya-1987264430.html
В НАТО прокомментировали ситуацию в Южной Корее
В НАТО прокомментировали ситуацию в Южной Корее - РИА Новости, 04.12.2024
В НАТО прокомментировали ситуацию в Южной Корее
НАТО следит за ситуацией в Южной Корее, которая является важным партнером альянса, заявил генсек организации Марк Рютте. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:54
2024-12-04T10:54
в мире
южная корея
брюссель
марк рютте
нато
обстановка в южной корее
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. НАТО следит за ситуацией в Южной Корее, которая является важным партнером альянса, заявил генсек организации Марк Рютте. "Южная Корея является нашим важным партнером, мы внимательно следим за ситуацией, но в данный момент я не буду комментировать эту внутреннюю ситуацию", - сказал он перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Североатлантического альянса.
https://ria.ru/20241204/mask-1987227341.html
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в мире, южная корея, брюссель, марк рютте, нато, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Брюссель, Марк Рютте, НАТО, Обстановка в Южной Корее
В НАТО прокомментировали ситуацию в Южной Корее

Генсек НАТО Рютте: альянс следит за ситуацией в Южной Корее

© AP Photo / Cho Sung-bongОбстановка у здания парламента в Сеуле
Обстановка у здания парламента в Сеуле - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Cho Sung-bong
Обстановка у здания парламента в Сеуле
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. НАТО следит за ситуацией в Южной Корее, которая является важным партнером альянса, заявил генсек организации Марк Рютте.
"Южная Корея является нашим важным партнером, мы внимательно следим за ситуацией, но в данный момент я не буду комментировать эту внутреннюю ситуацию", - сказал он перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Североатлантического альянса.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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Вчера, 06:14
 
В миреЮжная КореяБрюссельМарк РюттеНАТООбстановка в Южной Корее
 
 
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