https://ria.ru/20241204/koreya-1987264430.html
В НАТО прокомментировали ситуацию в Южной Корее
В НАТО прокомментировали ситуацию в Южной Корее - РИА Новости, 04.12.2024
В НАТО прокомментировали ситуацию в Южной Корее
НАТО следит за ситуацией в Южной Корее, которая является важным партнером альянса, заявил генсек организации Марк Рютте. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:54
2024-12-04T10:54
2024-12-04T10:54
в мире
южная корея
брюссель
марк рютте
нато
обстановка в южной корее
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. НАТО следит за ситуацией в Южной Корее, которая является важным партнером альянса, заявил генсек организации Марк Рютте. "Южная Корея является нашим важным партнером, мы внимательно следим за ситуацией, но в данный момент я не буду комментировать эту внутреннюю ситуацию", - сказал он перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Североатлантического альянса.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, брюссель, марк рютте, нато, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Брюссель, Марк Рютте, НАТО, Обстановка в Южной Корее
В НАТО прокомментировали ситуацию в Южной Корее
Генсек НАТО Рютте: альянс следит за ситуацией в Южной Корее