https://ria.ru/20241204/koreya-1987264430.html

В НАТО прокомментировали ситуацию в Южной Корее

В НАТО прокомментировали ситуацию в Южной Корее - РИА Новости, 04.12.2024

В НАТО прокомментировали ситуацию в Южной Корее

НАТО следит за ситуацией в Южной Корее, которая является важным партнером альянса, заявил генсек организации Марк Рютте. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:54

2024-12-04T10:54

2024-12-04T10:54

в мире

южная корея

брюссель

марк рютте

нато

обстановка в южной корее

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БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. НАТО следит за ситуацией в Южной Корее, которая является важным партнером альянса, заявил генсек организации Марк Рютте. "Южная Корея является нашим важным партнером, мы внимательно следим за ситуацией, но в данный момент я не буду комментировать эту внутреннюю ситуацию", - сказал он перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Североатлантического альянса.

https://ria.ru/20241204/mask-1987227341.html

южная корея

брюссель

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, южная корея, брюссель, марк рютте, нато, обстановка в южной корее