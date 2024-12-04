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В парламенте Южной Кореи назвали дату голосования по импичменту президента

В парламенте Южной Кореи назвали дату голосования по импичменту президента - РИА Новости, 04.12.2024

В парламенте Южной Кореи назвали дату голосования по импичменту президента

Голосование по проекту импичмента против президента страны Юн Сок Ёля в парламенте планируется провести 6-7 декабря, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T08:47

2024-12-04T08:47

2024-12-04T09:22

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СЕУЛ, 4 дек – РИА Новости. Голосование по проекту импичмента против президента страны Юн Сок Ёля в парламенте планируется провести 6-7 декабря, передает агентство Рёнхап."Проект импичмента против президента Юн Сок Ёля будет представлен в парламенте завтра, а голосование по нему планируется провести 6-7 декабря", - пишет агентство.Как пишет агентство, партийное руководство, предположительно, решило ускорить процесс импичмента на фоне усиления негативных настроений в обществе по поводу объявления президентом военного положения.Планируется провести заседание Национального собрания в полночь 5 декабря, чтобы представить проект импичмента. После того как проект импичмента будет представлен, голосование должно пройти спустя 24 часов, но не позднее чем в течение 72 часов.По плану оппозиции, голосование должно состояться в рамках заседания, которое будет проведено с 0.00 6 декабря до 24.00 7 декабря. Для этого партийное руководство демократов попросило всех депутатов оставаться в районе парламента на случай экстренной ситуации до 7 декабря.Тем не менее, по словам источника в парламенте, расписание голосования может измениться в зависимости от действий администрации президента или правящей партии "Гражданская сила".Кроме того, Демократическая партия планирует провести 5 декабря заседание парламентского Комитета по вопросам внутренней безопасности для обсуждения экстренных вопросов, связанных с военным положением, а также готовит встречу с участием всех членов Комитета по обороне.Для принятия импичмента требуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобилась бы поддержка минимум 18 депутатов от правящей партии.Если импичмент будет одобрен, президент будет отстранён от исполнения своих обязанностей до тех пор, пока Конституционный суд не вынесет решение. Для сравнения, президент экс-президент Пак Кын Хе была отстранена от должности на три месяца — с момента одобрения импичмента парламентом 9 декабря 2016 года до его утверждения Конституционным судом 10 марта 2017 года.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ситуация в Сеуле Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить. Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле. 2024-12-04T08:47 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, южная корея, обстановка в южной корее, юн сок ель, пак кын хе