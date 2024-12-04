https://ria.ru/20241204/koreya-1987230511.html
Южнокорейская оппозиция потребует импичмента президента и министров
Южнокорейская оппозиция потребует импичмента президента и министров - РИА Новости, 04.12.2024
Южнокорейская оппозиция потребует импичмента президента и министров
Оппозиционные партии Южной Кореи, включая основную Объединенную демократическую партию, предложат импичмент президента, министров обороны, внутренних дел и... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T07:15
2024-12-04T07:15
2024-12-04T08:32
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СЕУЛ, 4 дек – РИА Новости. Оппозиционные партии Южной Кореи, включая основную Объединенную демократическую партию, предложат импичмент президента, министров обороны, внутренних дел и безопасности, обвинят их в попытке госпереворота, передает агентство Yonhap. Сообщается, что демократы намерены обвинить президента страны Юн Сок Ёля и других должностных лиц в попытке государственного переворота и инициировать процесс импичмента. "Мы будем добиваться наказания за неконституционное и незаконное введение военного положения как за преступление государственного переворота… Мы подадим обвинения против президента Юн Сок Ёля, министра обороны Ким Ён Хёна и министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина за мятеж и будем инициировать их импичмент", — заявил в ходе брифинга главный представитель демократической партии Чо Сын Нэ. Он заявил, что партия также подаст обвинения в мятеже против главнокомандующего Командования военного положения, начальника полиции и других ключевых участников инцидента из среды военных и полиции. "Поскольку это событие является очевидным актом мятежа, о котором знает вся страна, правоохранительные органы должны немедленно начать расследование и привлечь виновных к ответственности", — заявил он. Другие прогрессивные партии также выступают за отставку или импичмент президента, таким образом, оппозиция сформировала "единый фронт", пишет Yonhap. Для одобрения импичмента президента на пленарном заседании Национального собрания требуется участие более половины всех депутатов и согласие двух третей присутствующих. При текущем составе парламента из 300 депутатов для утверждения импичмента необходимо не менее 200 голосов. Это означает, что к 192 голосам оппозиции должны присоединиться по крайней мере 8 голосов из правящей партии. Если импичмент будет принят на пленарном заседании, полномочия президента будут немедленно приостановлены. Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны. Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено.
https://ria.ru/20241204/koreya-1987228600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Южнокорейская оппозиция потребует импичмента президента и министров
Оппозиция Южной Кореи предложит объявить импичмент президенту и министрам
СЕУЛ, 4 дек – РИА Новости.
Оппозиционные партии Южной Кореи, включая основную Объединенную демократическую партию, предложат импичмент президента, министров обороны, внутренних дел и безопасности, обвинят их в попытке госпереворота, передает агентство Yonhap
.
Сообщается, что демократы намерены обвинить президента страны Юн Сок Ёля
и других должностных лиц в попытке государственного переворота и инициировать процесс импичмента.
"Мы будем добиваться наказания за неконституционное и незаконное введение военного положения как за преступление государственного переворота… Мы подадим обвинения против президента Юн Сок Ёля, министра обороны Ким Ён Хёна и министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина за мятеж и будем инициировать их импичмент", — заявил в ходе брифинга главный представитель демократической партии Чо Сын Нэ.
Он заявил, что партия также подаст обвинения в мятеже против главнокомандующего Командования военного положения, начальника полиции и других ключевых участников инцидента из среды военных и полиции.
"Поскольку это событие является очевидным актом мятежа, о котором знает вся страна, правоохранительные органы должны немедленно начать расследование и привлечь виновных к ответственности", — заявил он.
Другие прогрессивные партии также выступают за отставку или импичмент президента, таким образом, оппозиция сформировала "единый фронт", пишет Yonhap.
Для одобрения импичмента президента на пленарном заседании Национального собрания требуется участие более половины всех депутатов и согласие двух третей присутствующих. При текущем составе парламента из 300 депутатов для утверждения импичмента необходимо не менее 200 голосов. Это означает, что к 192 голосам оппозиции должны присоединиться по крайней мере 8 голосов из правящей партии. Если импичмент будет принят на пленарном заседании, полномочия президента будут немедленно приостановлены.
Президент Южной Кореи
в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны.
Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено.