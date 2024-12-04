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В здание парламента Южной Кореи временно вошли военные - РИА Новости, 04.12.2024
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06:38 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/koreya-1987228600.html
В здание парламента Южной Кореи временно вошли военные
В здание парламента Южной Кореи временно вошли военные - РИА Новости, 04.12.2024
В здание парламента Южной Кореи временно вошли военные
Около 280 военнослужащих временно вошли в здание парламента Южной Кореи после объявления президентом военного положения, сообщил в среду генеральный секретарь... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T06:38
2024-12-04T06:38
в мире
южная корея
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СЕУЛ, 4 дек – РИА Новости. Около 280 военнослужащих временно вошли в здание парламента Южной Кореи после объявления президентом военного положения, сообщил в среду генеральный секретарь парламента Южной Кореи Ким Мин Ги. Чиновник сообщил об этом на пресс-конференции. Он объяснил, что полиция закрыла ворота Национального собрания и не пускала законодателей и других парламентских чиновников на территорию комплекса с 22.50 (16.50 мск) во вторник. А с 23.48 вторника до 01.18 среды (19.18 вторника мск) министерство обороны направило около 230 военнослужащих, находящихся на военном положении, на территорию Ассамблеи на 24 вертолетах. Еще около 50 военнослужащих вошли в здание парламента, перепрыгнув через стену его комплекса. Чиновник опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как вооруженные люди высаживаются на поле на территории комплекса с вертолетов, а затем врываются в здание для собраний и главный зал. Он заявил, что секретариат также рассмотрит ущерб, причиненный парламенту объявлением военного положения, и привлечет к ответственности виновных в "незаконных действиях". Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны. Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено.
https://ria.ru/20241203/koreya-1987202375.html
https://ria.ru/20241204/sovetnik-1987224570.html
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в мире, южная корея, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Обстановка в Южной Корее
В здание парламента Южной Кореи временно вошли военные

В здание парламента Южной Кореи временно вошли около 280 военных

© РИА Новости / Петров | Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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СЕУЛ, 4 дек – РИА Новости. Около 280 военнослужащих временно вошли в здание парламента Южной Кореи после объявления президентом военного положения, сообщил в среду генеральный секретарь парламента Южной Кореи Ким Мин Ги.
Чиновник сообщил об этом на пресс-конференции.
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Он объяснил, что полиция закрыла ворота Национального собрания и не пускала законодателей и других парламентских чиновников на территорию комплекса с 22.50 (16.50 мск) во вторник. А с 23.48 вторника до 01.18 среды (19.18 вторника мск) министерство обороны направило около 230 военнослужащих, находящихся на военном положении, на территорию Ассамблеи на 24 вертолетах. Еще около 50 военнослужащих вошли в здание парламента, перепрыгнув через стену его комплекса.
Чиновник опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как вооруженные люди высаживаются на поле на территории комплекса с вертолетов, а затем врываются в здание для собраний и главный зал. Он заявил, что секретариат также рассмотрит ущерб, причиненный парламенту объявлением военного положения, и привлечет к ответственности виновных в "незаконных действиях".
Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно.
Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны.
Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено.
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