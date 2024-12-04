https://ria.ru/20241204/koreya-1987222805.html

США отложили учения по ядерному сдерживанию с Южной Кореей

США отложили учения по ядерному сдерживанию с Южной Кореей - РИА Новости, 04.12.2024

США отложили учения по ядерному сдерживанию с Южной Кореей

США на фоне ситуации с введением и отменой военного положения в Южной Корее решили отложить проведение с ней учений по ядерному сдерживанию КНДР, сообщило... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T05:03

2024-12-04T05:03

2024-12-04T05:15

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СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости. США на фоне ситуации с введением и отменой военного положения в Южной Корее решили отложить проведение с ней учений по ядерному сдерживанию КНДР, сообщило агентство Yonhap."(Учения) откладываются до дополнительного уведомления... У нас сейчас нет информации для определения новых дат", - цитирует Рёнхап заявление официального представителя Пентагона в ответ на соответствующий вопрос агентства. Агентство уточняет, что первые командно-штабные учения южнокорейско-американской Консультативной группы по ядерным вопросам должны были пройти 4-5 декабря в Вашингтоне. С корейской стороны в них должен был принять участие руководитель управления оборонной политики минобороны Южной Кореи Чо Чхан Нэ, США должна была представлять помощник заместителя министра обороны по экономическим вопросам Кара Эберкромби. Источник в южнокорейском правительстве также подтвердил агентству, что совместные учения по ядерному сдерживания откладываются. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987202375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, сша, вашингтон (штат), юн сок ель, министерство обороны сша, обстановка в южной корее