Южнокорейские профсоюзы объявили о всеобщей забастовке
Федерация профсоюзов Южной Кореи потребовала отставки президента
Сеул. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Национальная федерация демократических профсоюзов Южной Кореи объявила о бессрочной всеобщей забастовке до тех пор, пока президент страны Юн Сок Ёль не подаст в отставку, сообщает местный телеканал YTN.
"Национальная федерация демократических профсоюзов Южной Кореи заявила, что, начиная с пресс-конференции... будет продолжать бессрочную всеобщую забастовку до тех пор, пока режим Юн Сок Ёля не уйдет в отставку", - говорится в сообщении телеканала.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.