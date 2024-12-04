https://ria.ru/20241204/koreya-1987215889.html

Южнокорейская оппозиционная партия потребовала отставки президента

Южнокорейская оппозиционная партия потребовала отставки президента - РИА Новости, 04.12.2024

Южнокорейская оппозиционная партия потребовала отставки президента

Ведущая партия южнокорейской оппозиции - Демократическая партия - заявила, что если президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не уйдет в отставку, она начнет процедуру... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T02:12

2024-12-04T02:12

2024-12-04T14:36

в мире

южная корея

юн сок ель

обстановка в южной корее

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987328572_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_054ce031826aba69ece91a148f0f1aeb.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ведущая партия южнокорейской оппозиции - Демократическая партия - заявила, что если президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не уйдет в отставку, она начнет процедуру импичмента, сообщает местный телеканал YTN."Демократическая партия заявила, что если президент Юн Сок Ёль немедленно не уйдет в отставку, она начнет процедуру импичмента в соответствии с волей народа", - говорится в сообщении телеканала.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.

https://ria.ru/20241204/koreja-1987215539.html

https://ria.ru/20241203/koreya-1987205351.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протестующие в Сеуле, требующие отставки президента Юна Протестующие в Сеуле, требующие отставки президента Юна 2024-12-04T02:12 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее