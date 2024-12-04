Южнокорейская оппозиционная партия потребовала отставки президента
Южнокорейская оппозиционная партия хочет начать процедуру импичмента президента
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ведущая партия южнокорейской оппозиции - Демократическая партия - заявила, что если президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не уйдет в отставку, она начнет процедуру импичмента, сообщает местный телеканал YTN.
"Демократическая партия заявила, что если президент Юн Сок Ёль немедленно не уйдет в отставку, она начнет процедуру импичмента в соответствии с волей народа", - говорится в сообщении телеканала.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.
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