https://ria.ru/20241204/koreja-1987220392.html
Ассоциация юристов Южной Кореи подала в суд на президента
Ассоциация юристов Южной Кореи подала в суд на президента - РИА Новости, 04.12.2024
Ассоциация юристов Южной Кореи подала в суд на президента
Известная южнокорейская Ассоциация юристов за демократические перемены (Минбён) подала в суд на президента страны Юн Сок Ёля за нарушение им конституции при... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T04:02
2024-12-04T04:02
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СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости. Известная южнокорейская Ассоциация юристов за демократические перемены (Минбён) подала в суд на президента страны Юн Сок Ёля за нарушение им конституции при объявлении военного положения, сообщило агентство Рёнхап. "Минбён в своем ходатайстве о рассмотрении дела Конституционным судом просит суд подтвердить, что объявление президентом Юном экстренного военного положения и все последующие основанные на этом меры, такие как издание назначенного командующим военным положением генералом армии Пак Ан Су указов, были антиконституционными действиями, нарушавшими базовые права, в том числе право на свободу собраний и ассоциации, свободу слова, свободу самовыражения, свободу в рядовой деятельности, а также уважения человека", - пишет агентство. Рёнхап отмечает, что о введении военного положения южнокорейским президентом было объявлено в 22.25 вторника, и уже через час было создано командование военного положения, назначившее командующего, который издал указ, запрещавший "любую политическую деятельность". Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.
https://ria.ru/20241204/koreya-1987218129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Ассоциация юристов Южной Кореи подала в суд на президента
Ассоциация юристов Южной Кореи подала иск к президенту за нарушение Конституции
СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости.
Известная южнокорейская Ассоциация юристов за демократические перемены (Минбён) подала в суд на президента страны Юн Сок Ёля за нарушение им конституции при объявлении военного положения, сообщило агентство Рёнхап
.
"Минбён в своем ходатайстве о рассмотрении дела Конституционным судом просит суд подтвердить, что объявление президентом Юном экстренного военного положения и все последующие основанные на этом меры, такие как издание назначенного командующим военным положением генералом армии Пак Ан Су указов, были антиконституционными действиями, нарушавшими базовые права, в том числе право на свободу собраний и ассоциации, свободу слова, свободу самовыражения, свободу в рядовой деятельности, а также уважения человека", - пишет агентство.
Рёнхап отмечает, что о введении военного положения южнокорейским президентом было объявлено в 22.25 вторника, и уже через час было создано командование военного положения, назначившее командующего, который издал указ, запрещавший "любую политическую деятельность".
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.