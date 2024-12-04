Рейтинг@Mail.ru
Ассоциация юристов Южной Кореи подала в суд на президента - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 04.12.2024 (обновлено: 04:13 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/koreja-1987220392.html
Ассоциация юристов Южной Кореи подала в суд на президента
Ассоциация юристов Южной Кореи подала в суд на президента - РИА Новости, 04.12.2024
Ассоциация юристов Южной Кореи подала в суд на президента
Известная южнокорейская Ассоциация юристов за демократические перемены (Минбён) подала в суд на президента страны Юн Сок Ёля за нарушение им конституции при... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T04:02
2024-12-04T04:13
в мире
южная корея
юн сок ель
обстановка в южной корее
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842799662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75d0925eed4f8c9a53f476894b5e8e50.jpg
СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости. Известная южнокорейская Ассоциация юристов за демократические перемены (Минбён) подала в суд на президента страны Юн Сок Ёля за нарушение им конституции при объявлении военного положения, сообщило агентство Рёнхап. "Минбён в своем ходатайстве о рассмотрении дела Конституционным судом просит суд подтвердить, что объявление президентом Юном экстренного военного положения и все последующие основанные на этом меры, такие как издание назначенного командующим военным положением генералом армии Пак Ан Су указов, были антиконституционными действиями, нарушавшими базовые права, в том числе право на свободу собраний и ассоциации, свободу слова, свободу самовыражения, свободу в рядовой деятельности, а также уважения человека", - пишет агентство. Рёнхап отмечает, что о введении военного положения южнокорейским президентом было объявлено в 22.25 вторника, и уже через час было создано командование военного положения, назначившее командующего, который издал указ, запрещавший "любую политическую деятельность". Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.
https://ria.ru/20241204/koreya-1987218129.html
https://ria.ru/20241203/koreya-1987202375.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842799662_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_f98078e231c668a066854f01248689f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Ассоциация юристов Южной Кореи подала в суд на президента

Ассоциация юристов Южной Кореи подала иск к президенту за нарушение Конституции

© AP Photo / Chung Sung-JunПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости. Известная южнокорейская Ассоциация юристов за демократические перемены (Минбён) подала в суд на президента страны Юн Сок Ёля за нарушение им конституции при объявлении военного положения, сообщило агентство Рёнхап.
"Минбён в своем ходатайстве о рассмотрении дела Конституционным судом просит суд подтвердить, что объявление президентом Юном экстренного военного положения и все последующие основанные на этом меры, такие как издание назначенного командующим военным положением генералом армии Пак Ан Су указов, были антиконституционными действиями, нарушавшими базовые права, в том числе право на свободу собраний и ассоциации, свободу слова, свободу самовыражения, свободу в рядовой деятельности, а также уважения человека", - пишет агентство.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Мероприятия с участием главы Южной Кореи отложили
Вчера, 03:14
Рёнхап отмечает, что о введении военного положения южнокорейским президентом было объявлено в 22.25 вторника, и уже через час было создано командование военного положения, назначившее командующего, который издал указ, запрещавший "любую политическую деятельность".
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение
3 декабря, 22:32
 
В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльОбстановка в Южной Корее
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала