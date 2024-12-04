https://ria.ru/20241204/koreja-1987215539.html
Лидер правящей партии Южной Кореи выступил за отставку министра обороны
Лидер правящей партии Южной Кореи выступил за отставку министра обороны - РИА Новости, 04.12.2024
Лидер правящей партии Южной Кореи выступил за отставку министра обороны
Лидер пропрезидентской правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун призвал немедленно отправить в отставку министра обороны страны Ким Ён Хёна на РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T02:03
2024-12-04T02:03
2024-12-04T02:03
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южная корея
юн сок ель
гражданская сила
обстановка в южной корее
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Лидер пропрезидентской правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун призвал немедленно отправить в отставку министра обороны страны Ким Ён Хёна на фоне ситуации в стране, сообщает местный канал YTN. "Он (Хан Дон Хун - ред.) также утверждал, что министр обороны Ким Ён Хён... должен быть немедленно отправлен в отставку, а все ответственные должностные лица должны понести строгую ответственность", - говорится в сообщении. Как отмечается, Хан Дон Хун также заявил, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль должен сам подробно все объяснить. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.
https://ria.ru/20241204/koreja-1987208150.html
https://ria.ru/20241203/koreya-1987202375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, юн сок ель, гражданская сила, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Гражданская сила, Обстановка в Южной Корее
Лидер правящей партии Южной Кореи выступил за отставку министра обороны
Правящая партия Южной Кореи выступила за отставку министра обороны Ким Ен Хена
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Лидер пропрезидентской правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун призвал немедленно отправить в отставку министра обороны страны Ким Ён Хёна на фоне ситуации в стране, сообщает местный канал YTN
.
"Он (Хан Дон Хун - ред.) также утверждал, что министр обороны Ким Ён Хён... должен быть немедленно отправлен в отставку, а все ответственные должностные лица должны понести строгую ответственность", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Хан Дон Хун также заявил, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
должен сам подробно все объяснить.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.