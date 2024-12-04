https://ria.ru/20241204/koreja-1987208150.html
Южнокорейские военные хотели арестовать спикера, сообщает Yonhap
Южнокорейские военные хотели арестовать спикера, сообщает Yonhap - РИА Новости, 04.12.2024
Южнокорейские военные хотели арестовать спикера, сообщает Yonhap
Южнокорейские военные после введения президентом военного положения пытались арестовать лидеров ведущих партий и спикера парламента, заявил официальный... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T00:16
2024-12-04T00:16
2024-12-04T00:39
в мире
южная корея
юн сок ель
введение военного положения в южной корее
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5583636698a4b0a6e238e20605b2e005.jpg
СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости. Южнокорейские военные после введения президентом военного положения пытались арестовать лидеров ведущих партий и спикера парламента, заявил официальный представительной оппозиционной Объединенной демократической партии (ОДП) Чо Сын Нэ. Его слова приводит агентство Yonhap."При проникновении вооруженных сил в парламент камеры наблюдения зафиксировали попытки спецназа командования обороны столицы арестовать и взять под стражу председателя (ОДП - ред,) Ли (Чжэ Мёна - ред.)... были также сформированы группы захвата для ареста председателя (правящей пропрезидентской партии - ред.) Гражданская сила и спикера парламента У Вон Сика", — сказал Чо Сын Нэ.Он также заявил, что эти действия были направлены на то, чтобы попытаться помешать парламенту проголосовать за резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. По словам представителя ОДП, данные действия можно классифицировать как "переворот и сговор с целью мятежа". Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против.
https://ria.ru/20241203/koreya-1987205351.html
https://ria.ru/20241203/koreya-1987202375.html
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e07fa257440ea76316bfb78f864144cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, юн сок ель, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Введение военного положения в Южной Корее
Южнокорейские военные хотели арестовать спикера, сообщает Yonhap
ОДП: южнокорейские военные хотели арестовать лидеров партий и спикера парламента
СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости.
Южнокорейские военные после введения президентом военного положения пытались арестовать лидеров ведущих партий и спикера парламента, заявил официальный представительной оппозиционной Объединенной демократической партии (ОДП) Чо Сын Нэ. Его слова приводит агентство Yonhap
.
"При проникновении вооруженных сил в парламент камеры наблюдения зафиксировали попытки спецназа командования обороны столицы арестовать и взять под стражу председателя (ОДП - ред,) Ли (Чжэ Мёна - ред.)... были также сформированы группы захвата для ареста председателя (правящей пропрезидентской партии - ред.) Гражданская сила и спикера парламента У Вон Сика", — сказал Чо Сын Нэ.
Он также заявил, что эти действия были направлены на то, чтобы попытаться помешать парламенту проголосовать за резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. По словам представителя ОДП, данные действия можно классифицировать как "переворот и сговор с целью мятежа".
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Согласно конституции, президент обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против.