https://ria.ru/20241204/koreja-1987208150.html

Южнокорейские военные хотели арестовать спикера, сообщает Yonhap

Южнокорейские военные хотели арестовать спикера, сообщает Yonhap - РИА Новости, 04.12.2024

Южнокорейские военные хотели арестовать спикера, сообщает Yonhap

Южнокорейские военные после введения президентом военного положения пытались арестовать лидеров ведущих партий и спикера парламента, заявил официальный... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T00:16

2024-12-04T00:16

2024-12-04T00:39

в мире

южная корея

юн сок ель

введение военного положения в южной корее

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СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости. Южнокорейские военные после введения президентом военного положения пытались арестовать лидеров ведущих партий и спикера парламента, заявил официальный представительной оппозиционной Объединенной демократической партии (ОДП) Чо Сын Нэ. Его слова приводит агентство Yonhap."При проникновении вооруженных сил в парламент камеры наблюдения зафиксировали попытки спецназа командования обороны столицы арестовать и взять под стражу председателя (ОДП - ред,) Ли (Чжэ Мёна - ред.)... были также сформированы группы захвата для ареста председателя (правящей пропрезидентской партии - ред.) Гражданская сила и спикера парламента У Вон Сика", — сказал Чо Сын Нэ.Он также заявил, что эти действия были направлены на то, чтобы попытаться помешать парламенту проголосовать за резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. По словам представителя ОДП, данные действия можно классифицировать как "переворот и сговор с целью мятежа". Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987205351.html

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южная корея

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, юн сок ель, введение военного положения в южной корее