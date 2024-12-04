https://ria.ru/20241204/kontslager-1987226884.html

В Германии будут судить 100-летнего бывшего охранника концлагеря

В Германии будут судить 100-летнего бывшего охранника концлагеря - РИА Новости, 04.12.2024

В Германии будут судить 100-летнего бывшего охранника концлагеря

Власти Германии намерены судить 100-летнего предполагаемого бывшего охранника концентрационного лагеря Грегора Форманека. Об этом сообщает Juedische Allgemeine. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T06:15

2024-12-04T06:15

2024-12-04T06:18

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Власти Германии намерены судить 100-летнего предполагаемого бывшего охранника концентрационного лагеря Грегора Форманека. Об этом сообщает Juedische Allgemeine.В мае суд отказал в начале судебного разбирательства из-за проблем со здоровьем обвиняемого, однако Высший земельный суд Франкфурта отменил это решение, призвав провести дополнительные мероприятия по выявлению способности обвиняемого предстать перед судом.Грегор Форманек, будучи членом охранного батальона СС, обвиняется в пособничестве и соучастии в более чем 3 300 убийствах с июля 1943 года по февраль 1945 года.Утверждается, что работая в концентрационном лагере Заксенхаузен, Форманек перевозил прибывающих заключенных с железнодорожной станции в лагерь, а также "поддерживал жестокие и коварные убийства тысяч заключенных".Генеральный прокурор Франкфурта Торстен Кунце при этом заявил, что данное разбирательство имеет историческое значение.

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