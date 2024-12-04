https://ria.ru/20241204/konlfikt-1987399824.html

В словах генсека НАТО об Украине заметили странность

В словах генсека НАТО об Украине заметили странность - РИА Новости, 04.12.2024

В словах генсека НАТО об Украине заметили странность

В заявлении генсека НАТО Марка Рютте есть несостыковки, на это указал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T18:38

2024-12-04T18:38

2024-12-04T18:50

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марк рютте

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В заявлении генсека НАТО Марка Рютте есть несостыковки, на это указал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х."Почти три года НАТО выступает против дипломатии и выступает за активное вооружение, чтобы вести переговоры с позиции силы. Украинцы истощены и хотят мирных переговоров, оружия для поставок больше нет, и США дают заднюю. Тем не менее НАТО настаивает на продлении войны", — написал он.Как указал эксперт, генеральный секретарь НАТО обеспокоен перспективой наступления мира и предлагает Зеленскому отложить любые переговоры.Рютте, недавно возглавивший Североатлантический альянс, регулярно призывает США и Европу наращивать помощь Украине, чтобы "изменить траекторию конфликта".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти высказывания, отметила, что генсек НАТО призывает не к деэскалации, а к продолжению "кровавой бойни".Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии — не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20241204/konflikt-1987359500.html

https://ria.ru/20241204/ukraina-1987197873.html

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сша

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