https://ria.ru/20241204/konflikt-1987359500.html

На Украине раскрыли причину нежелания Киева завершить конфликт

На Украине раскрыли причину нежелания Киева завершить конфликт - РИА Новости, 04.12.2024

На Украине раскрыли причину нежелания Киева завершить конфликт

Украинские власти выступают против прекращения огня, зарабатывая на конфликте, пишет "Страна.ua", ссылаясь на мнение оппозиции. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:07

2024-12-04T16:07

2024-12-04T16:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

джо байден

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украинские власти выступают против прекращения огня, зарабатывая на конфликте, пишет "Страна.ua", ссылаясь на мнение оппозиции."Украинские власти и западная "партия войны", выступая против прекращения огня, руководствуются в первую очередь собственными коррупционными и бизнес-интересами — возможностью и далее на войне зарабатывать", — говорится в тексте публикации.По данным издания, киевский режим прилагает огромные усилия, чтобы убедить избранного президента США Дональда Трампа продолжать политику предшественника Джо Байдена или даже ужесточить ее.Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация Джо Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на помощь Украине до своего ухода и инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа 20 января.Также издание Politico выпустило материал, в котором говорится, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20241204/ukraina-1987197873.html

https://ria.ru/20241204/sholts-1987351717.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, нато