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На Украине раскрыли причину нежелания Киева завершить конфликт - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 04.12.2024 (обновлено: 16:23 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/konflikt-1987359500.html
На Украине раскрыли причину нежелания Киева завершить конфликт
На Украине раскрыли причину нежелания Киева завершить конфликт - РИА Новости, 04.12.2024
На Украине раскрыли причину нежелания Киева завершить конфликт
Украинские власти выступают против прекращения огня, зарабатывая на конфликте, пишет "Страна.ua", ссылаясь на мнение оппозиции. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:07
2024-12-04T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украинские власти выступают против прекращения огня, зарабатывая на конфликте, пишет "Страна.ua", ссылаясь на мнение оппозиции."Украинские власти и западная "партия войны", выступая против прекращения огня, руководствуются в первую очередь собственными коррупционными и бизнес-интересами — возможностью и далее на войне зарабатывать", — говорится в тексте публикации.По данным издания, киевский режим прилагает огромные усилия, чтобы убедить избранного президента США Дональда Трампа продолжать политику предшественника Джо Байдена или даже ужесточить ее.Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация Джо Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на помощь Украине до своего ухода и инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа 20 января.Также издание Politico выпустило материал, в котором говорится, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987197873.html
https://ria.ru/20241204/sholts-1987351717.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО
На Украине раскрыли причину нежелания Киева завершить конфликт

Украинские власти не хотят завершать конфликт, наживаясь на войне

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украинские власти выступают против прекращения огня, зарабатывая на конфликте, пишет "Страна.ua", ссылаясь на мнение оппозиции.
"Украинские власти и западная "партия войны", выступая против прекращения огня, руководствуются в первую очередь собственными коррупционными и бизнес-интересами — возможностью и далее на войне зарабатывать", — говорится в тексте публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Запад увидел последний шанс победить Россию
Вчера, 08:00
По данным издания, киевский режим прилагает огромные усилия, чтобы убедить избранного президента США Дональда Трампа продолжать политику предшественника Джо Байдена или даже ужесточить ее.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация Джо Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на помощь Украине до своего ухода и инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа 20 января.
Также издание Politico выпустило материал, в котором говорится, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Шольц исключил отправку немецких военных на Украину
Вчера, 15:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДжо БайденНАТО
 
 
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