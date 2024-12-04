На Украине раскрыли причину нежелания Киева завершить конфликт
Украинские власти не хотят завершать конфликт, наживаясь на войне
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украинские власти выступают против прекращения огня, зарабатывая на конфликте, пишет "Страна.ua", ссылаясь на мнение оппозиции.
"Украинские власти и западная "партия войны", выступая против прекращения огня, руководствуются в первую очередь собственными коррупционными и бизнес-интересами — возможностью и далее на войне зарабатывать", — говорится в тексте публикации.
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По данным издания, киевский режим прилагает огромные усилия, чтобы убедить избранного президента США Дональда Трампа продолжать политику предшественника Джо Байдена или даже ужесточить ее.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация Джо Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на помощь Украине до своего ухода и инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа 20 января.
Также издание Politico выпустило материал, в котором говорится, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.