https://ria.ru/20241204/konflikt-1987234259.html

Лидер оппозиции Южной Кореи заявил о возможной провокации конфликта с КНДР

Лидер оппозиции Южной Кореи заявил о возможной провокации конфликта с КНДР - РИА Новости, 04.12.2024

Лидер оппозиции Южной Кореи заявил о возможной провокации конфликта с КНДР

Лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что президент страны после провала ввода военного положения может попытаться снова это сделать или даже... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T08:21

2024-12-04T08:21

2024-12-04T08:22

в мире

южная корея

юн сок ель

обстановка в южной корее

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987172381_0:0:979:550_1920x0_80_0_0_67539724e5d8ca764879d5cef3ec84a3.jpg

СЕУЛ, 4 дек – РИА Новости. Лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что президент страны после провала ввода военного положения может попытаться снова это сделать или даже спровоцировать КНДР, чтобы привести ситуацию на границе к военным столкновениям, передает агентство Рёнхап. Лидер главной оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён заявил об этом, выступая на митинге "Призыв к отставке президента Юн Сок Ёля и продвижение импичмента", организованном демократами и другими оппозиционными партиями. "Президент Юн Сок Ёль неудачно попытался ввести военное положение и будет пытаться снова, но есть еще большая опасность. Существует серьёзная угроза того, что (Юн Сок Ёль – ред) может спровоцировать Северную Корею, нарушив стабильность на линии перемирия, и привести (ситуацию – ред) к вооружённому конфликту… Если военное положение, направленное на сохранение власти, недостаточно, то они будут готовы поставить жизни людей на кон", - заявил Ли Чжэ Мён. Он призвал народ к бдительности и сплоченности, поблагодарил тех, кто вышел к парламенту ночью и помогал депутатам попасть внутрь. Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Военные были отправлены к парламенту страны с приказом блокировать проход в него депутатов, но парламент Южной Кореи все же смог собраться и проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны. Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено. Созванные к парламенту военные также были отозваны. Оппозиция страны призвала объявила о намерении подать обвинения в госперевороте против президента Юн Сок Ёля, министра обороны Ким Ён Хёна и министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников ситуации из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии заявили, что будут продвигать импичмент президента. Для принятия импичмента требуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобилась бы поддержка минимум 18 депутатов от правящей партии.

https://ria.ru/20241204/mask-1987227341.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ситуация в Сеуле Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить. Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле. 2024-12-04T08:21 true PT0M21S

Обстановка у парламента в Сеуле Обстановка у парламента в Сеуле. 2024-12-04T08:21 true PT1M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее