Котюков доложил Мишустину о работе комиссии по технологическому лидерству
Котюков доложил Мишустину о итогах работы комиссии по технологическому лидерству
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Красноярского краяПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "Технологическое лидерство" в Координационном центре правительства РФ
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков доложил премьеру РФ Михаилу Мишустину об итогах работы комиссии Госсовета по технологическому лидерству и отметил, что одна из важнейших задач её работы – подготовка специалистов по этим стратегически важным направлениям профильной комиссии, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства региона.
По данным управления пресс-службы, об итогах работы глава региона, возглавляющий профильную комиссию, доложил Мишустину в рамках стратегической сессии по технологическому лидерству.
"Очень большая работа проделана за полгода. Это новый опыт и у правительства, и у комиссий Госсовета. Сформированы те направления, в которых страна будет добиваться технологического лидерства и суверенитета, сформированы необходимые ресурсы в федеральном бюджете. Одна из важнейших задач сегодня – подготовка специалистов по этим стратегически важным направлениям", – подчеркнул Котюков.
По словам губернатора, нацпроекты по технологическому лидерству охватывают ключевые секторы, где для страны критически важно обрести независимость от внешних технологий и поставок. Среди них: новые перспективные материалы, химия, средства производства и автоматизации, энергетика, космос, авиа- и судостроение, инновационный транспорт. Среди других значимых сфер: медицина, фармацевтика, обеспечение продовольственной безопасности, а также сектор гражданских беспилотных авиационных систем.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Красноярского краяЗаместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и губернатор Красноярского края Михаил Котюков перед началом стратегической сессии "Технологическое лидерство" в Координационном центре правительства РФ
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Красноярского края
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и губернатор Красноярского края Михаил Котюков перед началом стратегической сессии "Технологическое лидерство" в Координационном центре правительства РФ
Котюков отметил, что комиссия рассмотрела восемь национальных проектов. Особое внимание уделялось задачам по достижению технологического лидерства, определению продуктовой линейки, увязке федеральных проектов друг с другом, конкретизации результатов, кадровому обеспечению проектов.
В ближайшее время все инициативы будут рассмотрены на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.