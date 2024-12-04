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Котюков доложил Мишустину о работе комиссии по технологическому лидерству - РИА Новости, 04.12.2024
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10:12 04.12.2024 (обновлено: 10:37 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/komissiya-1987256993.html
Котюков доложил Мишустину о работе комиссии по технологическому лидерству
Котюков доложил Мишустину о работе комиссии по технологическому лидерству - РИА Новости, 04.12.2024
Котюков доложил Мишустину о работе комиссии по технологическому лидерству
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков доложил премьеру РФ Михаилу Мишустину об итогах работы комиссии Госсовета по технологическому лидерству и отметил,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:12
2024-12-04T10:37
красноярский край
михаил котюков
михаил мишустин
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КРАСНОЯРСК, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков доложил премьеру РФ Михаилу Мишустину об итогах работы комиссии Госсовета по технологическому лидерству и отметил, что одна из важнейших задач её работы – подготовка специалистов по этим стратегически важным направлениям профильной комиссии, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства региона. По данным управления пресс-службы, об итогах работы глава региона, возглавляющий профильную комиссию, доложил Мишустину в рамках стратегической сессии по технологическому лидерству. "Очень большая работа проделана за полгода. Это новый опыт и у правительства, и у комиссий Госсовета. Сформированы те направления, в которых страна будет добиваться технологического лидерства и суверенитета, сформированы необходимые ресурсы в федеральном бюджете. Одна из важнейших задач сегодня – подготовка специалистов по этим стратегически важным направлениям", – подчеркнул Котюков. По словам губернатора, нацпроекты по технологическому лидерству охватывают ключевые секторы, где для страны критически важно обрести независимость от внешних технологий и поставок. Среди них: новые перспективные материалы, химия, средства производства и автоматизации, энергетика, космос, авиа- и судостроение, инновационный транспорт. Среди других значимых сфер: медицина, фармацевтика, обеспечение продовольственной безопасности, а также сектор гражданских беспилотных авиационных систем. Котюков отметил, что комиссия рассмотрела восемь национальных проектов. Особое внимание уделялось задачам по достижению технологического лидерства, определению продуктовой линейки, увязке федеральных проектов друг с другом, конкретизации результатов, кадровому обеспечению проектов. В ближайшее время все инициативы будут рассмотрены на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20240821/zasedanie-1967648042.html
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красноярский край, михаил котюков, михаил мишустин
Красноярский край, Михаил Котюков, Михаил Мишустин
Котюков доложил Мишустину о работе комиссии по технологическому лидерству

Котюков доложил Мишустину о итогах работы комиссии по технологическому лидерству

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Красноярского краяПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "Технологическое лидерство" в Координационном центре правительства РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию Технологическое лидерство в Координационном центре правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков доложил премьеру РФ Михаилу Мишустину об итогах работы комиссии Госсовета по технологическому лидерству и отметил, что одна из важнейших задач её работы – подготовка специалистов по этим стратегически важным направлениям профильной комиссии, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства региона.
По данным управления пресс-службы, об итогах работы глава региона, возглавляющий профильную комиссию, доложил Мишустину в рамках стратегической сессии по технологическому лидерству.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Котюков провел заседание комиссии Госсовета "Технологическое лидерство"
21 августа, 19:54
"Очень большая работа проделана за полгода. Это новый опыт и у правительства, и у комиссий Госсовета. Сформированы те направления, в которых страна будет добиваться технологического лидерства и суверенитета, сформированы необходимые ресурсы в федеральном бюджете. Одна из важнейших задач сегодня – подготовка специалистов по этим стратегически важным направлениям", – подчеркнул Котюков.
По словам губернатора, нацпроекты по технологическому лидерству охватывают ключевые секторы, где для страны критически важно обрести независимость от внешних технологий и поставок. Среди них: новые перспективные материалы, химия, средства производства и автоматизации, энергетика, космос, авиа- и судостроение, инновационный транспорт. Среди других значимых сфер: медицина, фармацевтика, обеспечение продовольственной безопасности, а также сектор гражданских беспилотных авиационных систем.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Красноярского краяЗаместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и губернатор Красноярского края Михаил Котюков перед началом стратегической сессии "Технологическое лидерство" в Координационном центре правительства РФ
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и губернатор Красноярского края Михаил Котюков перед началом стратегической сессии Технологическое лидерство в Координационном центре правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Красноярского края
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и губернатор Красноярского края Михаил Котюков перед началом стратегической сессии "Технологическое лидерство" в Координационном центре правительства РФ
Котюков отметил, что комиссия рассмотрела восемь национальных проектов. Особое внимание уделялось задачам по достижению технологического лидерства, определению продуктовой линейки, увязке федеральных проектов друг с другом, конкретизации результатов, кадровому обеспечению проектов.
В ближайшее время все инициативы будут рассмотрены на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Совещание под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева и полномочного представителя президента в СФО Анатолия Серышева - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Котюков: развитие Красноярского края связано с реализацией инвестпроектов
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