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В Южной Корее заявили о готовности к угрозам со стороны КНДР

В Южной Корее заявили о готовности к угрозам со стороны КНДР - РИА Новости, 04.12.2024

В Южной Корее заявили о готовности к угрозам со стороны КНДР

Глава южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов Ким Мён Су приказал военнослужащим сохранять готовность на случай угроз со стороны КНДР, якобы... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T08:31

2024-12-04T08:31

2024-12-04T08:31

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов Ким Мён Су приказал военнослужащим сохранять готовность на случай угроз со стороны КНДР, якобы возможных из-за событий в стране, передает южнокорейское агентство Рёнхап. "Ким приказал войскам поддерживать безопасность населения с наивысшим приоритетом и сохранять твердую готовность, чтобы Северная Корея не сделала неверных выводов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на комитет. Согласно агентству, Ким Мён Су также провел телефонные переговоры с командующим силами США в Южной Корее Полом Лакамерой и подтвердил, что южнокорейские вооруженные силы поддерживают полную готовность к "возможным северокорейским провокациям". Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.

https://ria.ru/20241204/konflikt-1987234259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, южная корея, сша, юн сок ель, обстановка в южной корее, кндр (северная корея)