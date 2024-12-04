Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее заявили о готовности к угрозам со стороны КНДР - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/kndr-1987234970.html
В Южной Корее заявили о готовности к угрозам со стороны КНДР
В Южной Корее заявили о готовности к угрозам со стороны КНДР - РИА Новости, 04.12.2024
В Южной Корее заявили о готовности к угрозам со стороны КНДР
Глава южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов Ким Мён Су приказал военнослужащим сохранять готовность на случай угроз со стороны КНДР, якобы... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T08:31
2024-12-04T08:31
в мире
южная корея
сша
юн сок ель
обстановка в южной корее
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987130379_0:394:2939:2047_1920x0_80_0_0_9896f718351b23464c428eef23bf9ed3.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов Ким Мён Су приказал военнослужащим сохранять готовность на случай угроз со стороны КНДР, якобы возможных из-за событий в стране, передает южнокорейское агентство Рёнхап. "Ким приказал войскам поддерживать безопасность населения с наивысшим приоритетом и сохранять твердую готовность, чтобы Северная Корея не сделала неверных выводов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на комитет. Согласно агентству, Ким Мён Су также провел телефонные переговоры с командующим силами США в Южной Корее Полом Лакамерой и подтвердил, что южнокорейские вооруженные силы поддерживают полную готовность к "возможным северокорейским провокациям". Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.
https://ria.ru/20241204/konflikt-1987234259.html
https://ria.ru/20241204/mask-1987227341.html
южная корея
сша
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987130379_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_7775be4c3c2bccaa2e8fb9041b1aa841.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, сша, юн сок ель, обстановка в южной корее, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, США, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее, КНДР (Северная Корея)
В Южной Корее заявили о готовности к угрозам со стороны КНДР

Южнокорейским военным приказали сохранять готовность на случай угроз от КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joonЮжнокорейские военные
Южнокорейские военные - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Южнокорейские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов Ким Мён Су приказал военнослужащим сохранять готовность на случай угроз со стороны КНДР, якобы возможных из-за событий в стране, передает южнокорейское агентство Рёнхап.
"Ким приказал войскам поддерживать безопасность населения с наивысшим приоритетом и сохранять твердую готовность, чтобы Северная Корея не сделала неверных выводов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на комитет.
Военная техника в Сеуле - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Лидер оппозиции Южной Кореи заявил о возможной провокации конфликта с КНДР
Вчера, 08:21
Согласно агентству, Ким Мён Су также провел телефонные переговоры с командующим силами США в Южной Корее Полом Лакамерой и подтвердил, что южнокорейские вооруженные силы поддерживают полную готовность к "возможным северокорейским провокациям".
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Маск назвал ситуацию в Южной Корее шокирующей
Вчера, 06:14
 
В миреЮжная КореяСШАЮн Сок ЕльОбстановка в Южной КорееКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала