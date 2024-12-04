https://ria.ru/20241204/kndr-1987216347.html

Северокорейские СМИ пока не отреагировали ситуацию в Южной Корее

Северокорейские СМИ пока не отреагировали ситуацию в Южной Корее - РИА Новости, 04.12.2024

Северокорейские СМИ пока не отреагировали ситуацию в Южной Корее

Ведущие СМИ КНДР пока никак не отреагировали на введение и последующую отмену военного положения в Южной Корее, свидетельствуют их сайты. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T02:29

2024-12-04T02:29

2024-12-04T02:29

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юн сок ель

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СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости. Ведущие СМИ КНДР пока никак не отреагировали на введение и последующую отмену военного положения в Южной Корее, свидетельствуют их сайты. Главной новостью агентства ЦТАК за 4 декабря значится посещение премьер-министром страны Ким Док Хуном Кымсонского тракторного завода и Намхынского молодежного химического объединения. Агентство повествует об открытии выставки строительных материалов, об ударниках текстильного производства, о новоселье тружеников села, торжественных собраниях по случаю международного дня инвалидов, новых достижениях работников железнодорожной отрасли и других событиях. Печатный орган Трудовой партии Кореи газета Нодон синмун также рассказывает в основном о внутренних событиях, таких как успешное выполнение ноябрьского плана трудовыми коллективами различных сфер народного хозяйства. Газета призывает работников ответственно относиться к своей сфере и достижениям своего коллектива, а патриотическую молодёжь - делать вклад в укрепление и процветание своей родины. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987206822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее