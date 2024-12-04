https://ria.ru/20241204/kitay-1987339958.html

МИД Китая отказался комментировать ситуацию в Южной Корее

МИД Китая отказался комментировать ситуацию в Южной Корее - РИА Новости, 04.12.2024

МИД Китая отказался комментировать ситуацию в Южной Корее

Китай не комментирует внутренние дела Южной Кореи, надеется, что власти страны обеспечат безопасность граждан и учреждений КНР, заявил в среду официальный... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:10

2024-12-04T15:10

2024-12-04T15:10

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ПЕКИН, 4 дек – РИА Новости. Китай не комментирует внутренние дела Южной Кореи, надеется, что власти страны обеспечат безопасность граждан и учреждений КНР, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Мы обратили внимание на соответствующую ситуацию. Китай не комментирует внутренние дела Южной Кореи", - заявил дипломат, слова которого приводятся на сайте МИД Китая. Он выразил надежду, что "Южная Корея примет эффективные меры для надлежащей защиты безопасности китайских граждан и учреждений в стране". Ранее Национальная федерация демократических профсоюзов на фоне ситуации с введением президентом страны экстренного военного положения объявила о планах начала бессрочной всеобщей забастовки до тех пор, пока президент страны Юн Сок Ёль не подаст в отставку. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Также по словам словам Юн Сок Ёля, попытки проведения процедуры импичмента против целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти. Военные были отправлены к парламенту страны с приказом блокировать проход в него депутатов, но парламент Южной Кореи все же смог собраться и проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны. Примерно спустя шесть часов военное положение было отменено. Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено. Созванные к парламенту военные также были отозваны. Оппозиция страны заявила, что подаст обвинения в госперевороте против президента Юн Сок Ёля, министра обороны Ким Ён Хёна и министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников ситуации из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии подали проект импичмент президенту в парламент, голосование по нему планируется 6-7 декабря. Для принятия импичмента требуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобилась бы поддержка минимум 18 депутатов от правящей партии.

https://ria.ru/20241204/koreya-1987335085.html

https://ria.ru/20241204/koreya-1987274652.html

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в мире, китай, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее