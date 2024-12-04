https://ria.ru/20241204/kirov-1987095621.html

Новогодняя столица России: как Киров встретит гостей

Новогодняя столица России: как Киров встретит гостей - РИА Новости, 04.12.2024

Новогодняя столица России: как Киров встретит гостей

На карте есть топонимы, с которыми определение "туристический" не особенно ассоциируется. На первый взгляд Киров — из таких. Но уже в ближайшие дни туда... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T08:00

2024-12-04T08:00

2024-12-04T14:35

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. На карте есть топонимы, с которыми определение "туристический" не особенно ассоциируется. На первый взгляд Киров — из таких. Но уже в ближайшие дни туда устремятся тысячи гостей: 7 декабря город превратится в новогоднюю столицу страны. Какие праздничные мероприятия не пропустить в ближайшие недели и куда обязательно сходить в сказочной Вятке, что не проспать и где вкусно поесть — в материале РИА Новости.Столица рассветов"Если Нижний Новгород — столица закатов, то Киров — рассветов", — утверждают местные жители. Статус вполне официальный. "В год своего 650-летия наш город получил свидетельство Роспатента", — отметил прошлым летом в телеграме глава региона Александр Соколов.По его словам, слоган "Киров — столица рассветов" может стать одним из узнаваемых брендов и привлекать гостей из других областей."Мы ждем, что за красивейшими рассветами в наш город и область будут приезжать так же, как за историей, сказками, блюдами вятской кухни", — добавил губернатор.Ехать не очень далеко, от Москвы — меньше тысячи километров. На поезде — около 12 часов, самолетом — полтора.Посетить Киров можно в рамках экскурсионного тура "Волшебство новогодней ночи в столице Нового года 2025 Кирове — сказочной Вятке", отмечает руководитель сервиса бронирования путешествий по России "Турслет" (входит в "Слетать.ру") Ксения Андрианкова. Стоимость трехдневного визита — от 26 тысяч рублей на персону без учета дороги. Проживание в гостинице, питание, трансфер и экскурсии включены.По итогам года турпоток достигнет миллиона, рассказывает руководитель Центра развития туризма Кировской области и Дирекции 650-летия города Кирова Алексей Чепцов. В прошлом году в регионе побывали 844 тысячи путешественников, говорится на сайте правительства области.Чем удивит КировВ ближайшие несколько недель в регионе запланировано более тысячи мероприятий проекта "Новогодняя столица России"."Откроет череду праздничных событий Всероссийский фестиваль елок. Послы гостеприимства со всей страны съедутся в Киров, чтобы 7 декабря нарядить уникальными елочными игрушками лесную красавицу от своего региона", — рассказывает Алексей Чепцов. Вместе с кировчанами и туристами они организуют большой новогодний хоровод, который станет самым массовым — с участием сказочных героев.В декабре и январе на пешеходной Спасской улице будет работать вятская ярмарка. В разных частях города пройдут спектакли, концерты, экскурсии, мастер-классы, арт-паузы, выставки в музеях.Познакомиться с Кировом можно будет на квесте "12 желаний". На остановках — сказочные герои, среди которых — Снегурочка, Снежинка, Снеговик, Мороженка. Еще вместе с ними нужно будет играть в снежки, перетягивать канат, собирать пазлы, танцевать. Выполнившие задания получат отметку в "новогоднем паспорте".Всероссийский фестиваль уличных театров запланирован на 6 и 7 января. На городских площадках будут выступать коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары."Приезжайте в новогоднюю столицу России — за настоящим праздником!" — приглашает Алексей Чепцов.История города: от Хлынова до КироваСвое имя Киров носит всего 90 лет. До этого он полтора века был Вяткой, а раньше — Хлыновом.Один из важнейших центров культурной жизни города — Вятский художественный музей имени братьев Васнецовых. Идея его создания принадлежит уроженцам этих мест — Виктору и Аполлинарию. Сейчас там — богатейшее собрание художественных произведений, более 25 тысяч экспонатов, рассказывает экскурсовод и сотрудник крупнейшего местного туроператора "Летучий корабль" Ольга Плетенева.В Музее истории Хлынова — коллекция средневекового оружия, макеты Хлыновского кремля, Успенского собора Трифонова монастыря. Здесь все интерактивно: посетители могут подержать в руках почти каждый экспонат, сфотографироваться с ним, говорит Плетенева. "Там же проводят мастер-классы по росписи дымковской игрушки, каллиграфии, вятской домовой росписи", — добавляет руководитель Музея истории Хлынова и гид Екатерина Руднева.Где гулять в КировеПрогуляйтесь по улице Спасской — это настоящий музей архитектуры под открытым небом. Там сохранились здания, построенные в конце XVIII века, рассказывает Руднева. Есть пешеходный участок, разные скульптуры. Вокруг Спасской сосредоточено множество музеев, театров и кафе. "Походите также по Александровскому саду, набережной Грина и посетите Трифоновский монастырь — самый древний в городе", — советует она.Знаменитая дымковская игрушкаСамый узнаваемый бренд Кировской области — дымковская игрушка, в музее которой — более тысячи экспонатов, причем коллекция пополняется, объясняет Плетенева. Об истории древнего промысла рассказывают настоящие мастерицы, а потом туристы пробуют слепить игрушки сами.Музеи КироваПалеонтологический музей также расположен в центре, его с удовольствием посещают дети. Там — останки парейазавров, предков динозавров, захоронения которых обнаружены в Кировской области, рассказывает Руднева."Рядом — Музей художника Николая Хохрякова. Уютный, деревянный, там можно отдохнуть душой", — добавляет руководитель Музея истории Хлынова. В Музее вятского самовара расскажут все об этих предметах и купеческих династиях региона. А еще там пройдет выставка новогодней игрушки."О музее при Преображенском монастыре знают немногие, но можно позвонить и попросить экскурсию для небольшой группы. Сама обитель построена в XVII веке, в ней есть коллекция уникальной дымковской игрушки "Преображение Господне", изображающая монастырскую жизнь Вятки, говорит Руднева.В музей областного драмтеатра тоже можно попасть только с экскурсией. Там вы познакомитесь с закулисной жизнью — увидите мастерские, коллекцию костюмов, процесс создания декораций или устройство сцены.Популярны "вкусные" музеи — шоколада, мороженого и карамели.Где вкусно поесть в КировеВ центре зайдите в кофейню "Лампа Грина" на улице Московской. Там уютно, открывается панорамный вид на Спасский собор и можно выпить чашку кофе в окружении книг. Вкусные обеды в пельменной "Хлебное ухо", выбор большой — помимо традиционных блюд, есть вареники, посикунчики. Начинки — мясные, рыбные, овощные, сладкие."С традициями местного гостеприимства можно познакомиться на вятском обеде в купеческом ресторане "Хлынов". Название отражает часть истории города. В холле гостей встречают скульптура Зинаиды Бушковой "Вятское купечество" и экспозиция картин со старинными видами городов края", — рассказывает Ольга Плетенева и добавляет, что предлагаемый здесь творожный десерт "Дымка" стал победителем конкурса "Вкусная Вятка".Екатерина Руднева советует знакомиться с локальной кухней в ресторанах "Васнецов", "Острова", "Трактиръ Колесо" или в баре "ПроВино". А еще есть необычная кофейня в библиотеке имени Герцена — "Кофе & Книги". Там вкусно, атмосферно — посетители как будто переносятся в прошлое, отмечает она.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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