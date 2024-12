https://ria.ru/20241204/kiev-1987148844.html

"Вашингтон в истерике". Кто сорвал военные планы Киева

Проблема некомплекта ВСУ обостряется. Массовое дезертирство стало слишком опасным для Киева — особенно на фоне просьб Зеленского увеличить поставки натовского... РИА Новости, 04.12.2024

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Проблема некомплекта ВСУ обостряется. Массовое дезертирство стало слишком опасным для Киева — особенно на фоне просьб Зеленского увеличить поставки натовского оружия. Причем украинские власти не желают следовать указаниям Запада. К чему все идет — в материале РИА Новости.Взаимные требованияВ Киеве не скрывают: наступил сложный период на поле боя. Армия еле держится, говорить о "контрнаступе" не приходится. Причина простая: не хватает людей.У союзников есть решение, которое уже давно обсуждается как в украинских, так и западных СМИ. Reuters пишет, что США потребовали от Зеленского снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет. Источники в Министерстве обороны Германии подтвердили: Берлин в этом солидарен с Вашингтоном.Западные партнеры считают, что у ВСУ достаточно вооружений и боеприпасов. Надо только укомплектовать новые соединения — и для восполнения потерь, и для ротации измотанных длительным пребыванием на передовой солдат.В Киеве другое мнение. Союзники оснастили лишь "две с половиной бригады", оружия нужно еще на десять, сообщил в интервью Sky News Зеленский. Усиливать мобилизацию без наращивания западных поставок он не собирается. И вообще, пусть партнеры занимаются "своим делом", а не раздают указания."Не имеет смысла призывать Украину снизить призывной возраст, чтобы мобилизовать больше людей, когда мы видим, что ранее обещанное не приходит вовремя. Из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже сформированных соединений", — поддержал главу киевского режима его советник Дмитрий Литвин.Люди и времяВ Вашингтоне встревожены. Неназванный американский чиновник сказал The Washington Post, что провал призыва чреват серьезными последствиями.Уходящая администрация Джо Байдена пытается отправить Киеву как можно больше оружия до инаугурации Дональда Трампа. Формируют очередной пакет на 725 миллионов долларов. Однако в Белом доме подчеркивают, что это не решение проблемы. Надо срочно пополнять ВСУ."Мы считаем, что для них человеческий ресурс — самая насущная потребность. Поэтому мы также готовы увеличить наши возможности по подготовке, если они предпримут соответствующие шаги", — отметил представитель Белого дома Джон Кирби.В Financial Times, опираясь на украинскую официальную статистику, подсчитали, что Киев потенциально может мобилизовать 3,7 миллиона человек. Именно столько не имеющих брони мужчин 25-60 лет номинально проживает на оставшихся украинских территориях.Проблемы обреченныхНо простые украинцы сопротивляются. Дополнительным каналом бегства для них стали те самые тренировочные курсы на базах НАТО, о которых упоминал Кирби. Так, по данным Financial Times, с польских полигонов каждый месяц дезертирует в среднем по двенадцать военнослужащих. В Варшаве это подтверждают, хотя и не считают критичным."Масштаб дезертирства невелик. Это не угрожает тренировочному процессу. Конечно, чем дольше длится конфликт, тем больше беглецов. <…> Но я думаю, гораздо сложнее ситуация на самой Украине", — сказал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.Действительно, там дезертирство бьет рекорды. По информации Генпрокуратуры, всего зафиксировано порядка 100 тысяч случаев. Причем в 2024-м — 60 тысяч, то есть больше, чем в 2022-м и 2023-м вместе взятых. Мотивы разные: усталость, неуставные отношения, страх погибнуть в бою. Очень часто беглецы жалуются на плохое оснащение войск.В конце октября сотни пехотинцев из 123-й бригады просто оставили позиции в Угледаре. Скрываться не стали и даже вышли на митинг в Киеве: потребовали от властей выдавать больше оружия и боеприпасов."Мы прибыли (в Угледар. — прим. ред.) только с автоматическими винтовками. Нам сказали, что будет 150 танков, а их было 20. <...> И больше ничем нас не прикрывали", — рассказывал офицер соединения.В ВСУ сейчас, по официальным данным, служит 350 тысяч человек. Выходит, что треть из них дезертировала.Правоохранительные органы физически не справляются с отловом беглецов. Поэтому они чувствуют себя в тылу достаточно спокойно. Только 20 процентов отправляют обратно на фронт, утверждает член комитета Рады по обороне Вадим Ивченко.С ноября на Украине действует закон, позволяющий вернувшимся в свою часть до Нового года избежать наказания. Пока это дало лишь четыре тысячи солдат.Разгул дезертирства сильно повлиял на ход боевых действий. Выяснилось, что на некоторых участках целые подразделения не подчинялись приказам и покидали позиции. Порой командиры и не пытались удерживать солдат на передовой."Я не осуждаю никого из моего батальона и других. <…> Потому что все просто очень устали", — признался один из офицеров 72-й бригады.Киев оказался в патовой ситуации. Самостоятельно решить проблему украинские власти не в силах, а союзники больше не могут выполнять бесконечные требования. Армия Зеленского просто исчезает на глазах, пока он ждет очередной панацеи от Запада. Одна из опор режима рушится. Вопрос только в том, как быстро это произойдет.

