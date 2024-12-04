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Православные отмечают Введение во храм Богородицы - РИА Новости, 04.12.2024
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Религия
 
00:00 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/khram-1986928020.html
Православные отмечают Введение во храм Богородицы
Православные отмечают Введение во храм Богородицы - РИА Новости, 04.12.2024
Православные отмечают Введение во храм Богородицы
Православные христиане отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник относится к числу двунадесятых — 12 главных торжеств. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T00:00
2024-12-04T00:00
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Православные христиане отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник относится к числу двунадесятых — 12 главных торжеств. В основе праздника лежит предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Ее родители, праведные Иоаким и Анна, до старости оставались бездетны. И однажды дали обет: если родится дитя, непременно посвятить его Богу. Когда Марии исполнилось три года, родители в сопровождении родных и знакомых отвели ее в Иерусалимский храм. Там она должна была провести время до совершеннолетия в молитве и трудах.По преданию, юная Мария сама, без посторонней помощи, преодолела 15 больших каменных ступеней, ведущих в храм, чем поразила всех присутствующих. По внушению свыше, первосвященник, которым на тот момент был Захария, отец Иоанна Крестителя, ввел Богородицу в Святая святых, куда имел право заходить раз в год только он сам с очистительной жертвой.Дева Мария жила при Иерусалимском храме до тех пор, пока ей не исполнилось 12 лет. Затем она, решившая посвятить себя Богу, была поручена заботам Иосифа Обручника.Традиция празднования Введения во храм берет свое начало в первых веках христианства. В IV столетии царица Елена, мать римского императора Константина Великого, построила на Святой Земле первый храм в честь Введения Пресвятой Богородицы.Родителей же Богородицы — праведных Иоакимы и Анну — вспоминают в завершающей молитве в конце каждой литургии. И это не случайно. Ведь, как говорят священники, — пример того, как следует духовно воспитывать своих детей.
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русская православная церковь, религия
Религия, Русская православная церковь, Религия
Православные отмечают Введение во храм Богородицы

Православные верующие отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСвечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Православные христиане отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник относится к числу двунадесятых — 12 главных торжеств.
В основе праздника лежит предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Ее родители, праведные Иоаким и Анна, до старости оставались бездетны. И однажды дали обет: если родится дитя, непременно посвятить его Богу.
Когда Марии исполнилось три года, родители в сопровождении родных и знакомых отвели ее в Иерусалимский храм. Там она должна была провести время до совершеннолетия в молитве и трудах.
По преданию, юная Мария сама, без посторонней помощи, преодолела 15 больших каменных ступеней, ведущих в храм, чем поразила всех присутствующих. По внушению свыше, первосвященник, которым на тот момент был Захария, отец Иоанна Крестителя, ввел Богородицу в Святая святых, куда имел право заходить раз в год только он сам с очистительной жертвой.
Дева Мария жила при Иерусалимском храме до тех пор, пока ей не исполнилось 12 лет. Затем она, решившая посвятить себя Богу, была поручена заботам Иосифа Обручника.
Традиция празднования Введения во храм берет свое начало в первых веках христианства. В IV столетии царица Елена, мать римского императора Константина Великого, построила на Святой Земле первый храм в честь Введения Пресвятой Богородицы.
Родителей же Богородицы — праведных Иоакимы и Анну — вспоминают в завершающей молитве в конце каждой литургии. И это не случайно. Ведь, как говорят священники, — пример того, как следует духовно воспитывать своих детей.
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