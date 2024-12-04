https://ria.ru/20241204/khram-1986928020.html

Православные отмечают Введение во храм Богородицы

Православные отмечают Введение во храм Богородицы - РИА Новости, 04.12.2024

Православные отмечают Введение во храм Богородицы

Православные христиане отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник относится к числу двунадесятых — 12 главных торжеств. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T00:00

2024-12-04T00:00

2024-12-04T00:00

религия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Православные христиане отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник относится к числу двунадесятых — 12 главных торжеств. В основе праздника лежит предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Ее родители, праведные Иоаким и Анна, до старости оставались бездетны. И однажды дали обет: если родится дитя, непременно посвятить его Богу. Когда Марии исполнилось три года, родители в сопровождении родных и знакомых отвели ее в Иерусалимский храм. Там она должна была провести время до совершеннолетия в молитве и трудах.По преданию, юная Мария сама, без посторонней помощи, преодолела 15 больших каменных ступеней, ведущих в храм, чем поразила всех присутствующих. По внушению свыше, первосвященник, которым на тот момент был Захария, отец Иоанна Крестителя, ввел Богородицу в Святая святых, куда имел право заходить раз в год только он сам с очистительной жертвой.Дева Мария жила при Иерусалимском храме до тех пор, пока ей не исполнилось 12 лет. Затем она, решившая посвятить себя Богу, была поручена заботам Иосифа Обручника.Традиция празднования Введения во храм берет свое начало в первых веках христианства. В IV столетии царица Елена, мать римского императора Константина Великого, построила на Святой Земле первый храм в честь Введения Пресвятой Богородицы.Родителей же Богородицы — праведных Иоакимы и Анну — вспоминают в завершающей молитве в конце каждой литургии. И это не случайно. Ведь, как говорят священники, — пример того, как следует духовно воспитывать своих детей.

https://ria.ru/20241129/tserkovnyy-1907967065.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

русская православная церковь, религия