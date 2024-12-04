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Суд взыскал с банкира Хотина 14,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 04.12.2024
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11:23 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/khotin-1987270627.html
Суд взыскал с банкира Хотина 14,1 миллиарда рублей
Суд взыскал с банкира Хотина 14,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 04.12.2024
Суд взыскал с банкира Хотина 14,1 миллиарда рублей
Коптевский суд Москвы взыскал свыше 14,1 миллиарда рублей в пользу Россельхозбанка с банкира Алексея Хотина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:23
2024-12-04T11:23
происшествия
москва
югра
россельхозбанк
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Коптевский суд Москвы взыскал свыше 14,1 миллиарда рублей в пользу Россельхозбанка с банкира Алексея Хотина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Решением Коптевского районного суда города Москвы от 4 декабря удовлетворены исковые требования АО "Российский Сельскохозяйственный банк" к Хотину Алексею Юрьевичу о взыскании задолженности по кредитным договорам. С ответчика взыскана сумма задолженности в размере 14 162 208 900 рублей, а также государственная пошлина в размере 60 000 рублей", - рассказал собеседник агентства. В марте Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
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происшествия, москва, югра, россельхозбанк, центральный банк рф (цб рф)
Происшествия, Москва, Югра, Россельхозбанк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Суд взыскал с банкира Хотина 14,1 миллиарда рублей

Суд взыскал с банкира Хотина 14,1 миллиарда рублей в пользу Россельхозбанка

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкАлексей Хотин в суде
Алексей Хотин в суде - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Алексей Хотин в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Коптевский суд Москвы взыскал свыше 14,1 миллиарда рублей в пользу Россельхозбанка с банкира Алексея Хотина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Решением Коптевского районного суда города Москвы от 4 декабря удовлетворены исковые требования АО "Российский Сельскохозяйственный банк" к Хотину Алексею Юрьевичу о взыскании задолженности по кредитным договорам. С ответчика взыскана сумма задолженности в размере 14 162 208 900 рублей, а также государственная пошлина в размере 60 000 рублей", - рассказал собеседник агентства.
В марте Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей.
Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
Алексей Хотин в суде Москвы - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
РБК узнал о решении суда национализировать недвижимость экс-банкира Хотина
25 ноября, 04:30
 
ПроисшествияМоскваЮграРоссельхозбанкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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