https://ria.ru/20241204/khakery-1987228190.html

Кандидат на пост директора ФБР стал жертвой атаки хакеров из Ирана

Кандидат на пост директора ФБР стал жертвой атаки хакеров из Ирана - РИА Новости, 04.12.2024

Кандидат на пост директора ФБР стал жертвой атаки хакеров из Ирана

Выдвинутый победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на должность директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель стал жертвой атаки... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T06:27

2024-12-04T06:27

2024-12-04T08:02

в мире

технологии

сша

индия

дональд трамп

фбр

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Выдвинутый победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на должность директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель стал жертвой атаки якобы иранских хакеров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Кэш Патель... недавно получил от бюро информацию о том, что он стал жертвой иранского взлома", - говорится в публикации. По данным одного из источников, хакеры получили доступ к некоторым сообщениям Пателя. Ранее Трамп заявил о номинации своего советника и бывшего чиновника его первой администрации Кэша Пателя на позицию главы Федерального бюро расследований. Патель ранее работал начальником штаба в Пентагоне и старшим директором по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности США. Пателю 44 года, он холост, имеет юридическое образование. Он родился в семье выходцев из Индии.

https://ria.ru/20241013/khakery-1977789841.html

https://ria.ru/20240809/microsoft-1965100799.html

сша

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, индия, дональд трамп, фбр, министерство обороны сша