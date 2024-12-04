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Кандидат на пост директора ФБР стал жертвой атаки хакеров из Ирана - РИА Новости, 04.12.2024
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06:27 04.12.2024 (обновлено: 08:02 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/khakery-1987228190.html
Кандидат на пост директора ФБР стал жертвой атаки хакеров из Ирана
Кандидат на пост директора ФБР стал жертвой атаки хакеров из Ирана - РИА Новости, 04.12.2024
Кандидат на пост директора ФБР стал жертвой атаки хакеров из Ирана
Выдвинутый победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на должность директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель стал жертвой атаки... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T06:27
2024-12-04T08:02
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Выдвинутый победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на должность директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель стал жертвой атаки якобы иранских хакеров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Кэш Патель... недавно получил от бюро информацию о том, что он стал жертвой иранского взлома", - говорится в публикации. По данным одного из источников, хакеры получили доступ к некоторым сообщениям Пателя. Ранее Трамп заявил о номинации своего советника и бывшего чиновника его первой администрации Кэша Пателя на позицию главы Федерального бюро расследований. Патель ранее работал начальником штаба в Пентагоне и старшим директором по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности США. Пателю 44 года, он холост, имеет юридическое образование. Он родился в семье выходцев из Индии.
https://ria.ru/20241013/khakery-1977789841.html
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в мире, технологии, сша, индия, дональд трамп, фбр, министерство обороны сша
В мире, Технологии, США, Индия, Дональд Трамп, ФБР, Министерство обороны США
Кандидат на пост директора ФБР стал жертвой атаки хакеров из Ирана

CNN: выдвинутый Трампом на пост главы ФБР Кэш Патель стал жертвой хакеров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Выдвинутый победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на должность директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель стал жертвой атаки якобы иранских хакеров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Кэш Патель... недавно получил от бюро информацию о том, что он стал жертвой иранского взлома", - говорится в публикации.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Связанную с Трампом НКО атаковали якобы китайские хакеры, сообщили СМИ
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По данным одного из источников, хакеры получили доступ к некоторым сообщениям Пателя.
Ранее Трамп заявил о номинации своего советника и бывшего чиновника его первой администрации Кэша Пателя на позицию главы Федерального бюро расследований. Патель ранее работал начальником штаба в Пентагоне и старшим директором по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности США.
Пателю 44 года, он холост, имеет юридическое образование. Он родился в семье выходцев из Индии.
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