https://ria.ru/20241204/karlson-1987236115.html

Анонс интервью Карлсона с Лавровым набрал четыре миллиона просмотров

Анонс интервью Карлсона с Лавровым набрал четыре миллиона просмотров - РИА Новости, 04.12.2024

Анонс интервью Карлсона с Лавровым набрал четыре миллиона просмотров

Анонс американского журналиста Такера Карлсона интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым набрал 4 миллиона просмотров в соцсети X. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T08:41

2024-12-04T08:41

2024-12-04T13:50

россия

сша

москва

такер карлсон

сергей лавров

владимир зеленский

в мире

интервью лаврова такеру карлсону

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Анонс американского журналиста Такера Карлсона интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым набрал 4 миллиона просмотров в соцсети X. Ранее Карлсон заявил, что вернулся в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, оно будет опубликовано в ближайшее время. В анонсе интервью он также заявил, что США фактически находятся в состоянии "реальной войны" с Россией. Кроме того, поделился, что посольство США в Киеве не позволило Владимиру Зеленскому дать ему интервью. Публикация в соцсети X также набрала 70 тысяч отметок "нравится" и свыше четырех тысяч комментариев. В YouTube анонс посмотрели более 400 тысяч раз.

https://ria.ru/20241204/intervyu-1987235694.html

россия

сша

москва

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Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым 2024-12-04T08:41 true PT2M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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