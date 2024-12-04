https://ria.ru/20241204/karlson-1987236115.html
Анонс интервью Карлсона с Лавровым набрал четыре миллиона просмотров
Анонс интервью Карлсона с Лавровым набрал четыре миллиона просмотров - РИА Новости, 04.12.2024
Анонс интервью Карлсона с Лавровым набрал четыре миллиона просмотров
Анонс американского журналиста Такера Карлсона интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым набрал 4 миллиона просмотров в соцсети X. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T08:41
2024-12-04T08:41
2024-12-04T13:50
россия
сша
москва
такер карлсон
сергей лавров
владимир зеленский
в мире
интервью лаврова такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987241473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c8cea2607363fde3d2b0b3e15c3483ea.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Анонс американского журналиста Такера Карлсона интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым набрал 4 миллиона просмотров в соцсети X. Ранее Карлсон заявил, что вернулся в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, оно будет опубликовано в ближайшее время. В анонсе интервью он также заявил, что США фактически находятся в состоянии "реальной войны" с Россией. Кроме того, поделился, что посольство США в Киеве не позволило Владимиру Зеленскому дать ему интервью. Публикация в соцсети X также набрала 70 тысяч отметок "нравится" и свыше четырех тысяч комментариев. В YouTube анонс посмотрели более 400 тысяч раз.
https://ria.ru/20241204/intervyu-1987235694.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987241473_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8134a251c2aca313a90875339c771482.jpg
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым
2024-12-04T08:41
true
PT2M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, такер карлсон, сергей лавров, владимир зеленский, в мире, интервью лаврова такеру карлсону
Россия, США, Москва, Такер Карлсон, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, В мире, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Анонс интервью Карлсона с Лавровым набрал четыре миллиона просмотров
Анонс интервью Карлсона с Лавровым набрал 4 миллиона просмотров в соцсети X