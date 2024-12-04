https://ria.ru/20241204/karlson-1987222460.html

Карлсон много сделал для мира на Украине, уверен сын Трампа

Карлсон много сделал для мира на Украине, уверен сын Трампа - РИА Новости, 04.12.2024

Карлсон много сделал для мира на Украине, уверен сын Трампа

Дональд Трамп-младший, сын победившего на выборах президента США Дональда Трампа, заявил, что американский журналист Такер Карлсон сделал для урегулирования... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T04:56

2024-12-04T04:56

2024-12-04T04:56

в мире

россия

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москва

дональд трамп

такер карлсон

джо байден

нато

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын победившего на выборах президента США Дональда Трампа, заявил, что американский журналист Такер Карлсон сделал для урегулирования конфликта на Украине больше, чем вся администрация американского президента Джо Байдена. Ранее Карлсон заявил, что приехал в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, оно будет опубликовано в ближайшее время. "Такер сделал больше, чтобы установить мир и прекратить бессмысленные смерти в ходе российско-украинской войны, чем все члены нынешней администрации, вместе взятые. Округ Колумбия хочет дальше усугублять свой провал, чтобы превратить собственную катастрофу в проблему Трампа", - написал Трамп-младший в социальной сети X. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241204/karlson-1987216896.html

https://ria.ru/20241121/karlson-1984973099.html

россия

украина

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, москва, дональд трамп, такер карлсон, джо байден, нато