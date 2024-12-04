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Карлсон много сделал для мира на Украине, уверен сын Трампа - РИА Новости, 04.12.2024
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04:56 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/karlson-1987222460.html
Карлсон много сделал для мира на Украине, уверен сын Трампа
Карлсон много сделал для мира на Украине, уверен сын Трампа - РИА Новости, 04.12.2024
Карлсон много сделал для мира на Украине, уверен сын Трампа
Дональд Трамп-младший, сын победившего на выборах президента США Дональда Трампа, заявил, что американский журналист Такер Карлсон сделал для урегулирования... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T04:56
2024-12-04T04:56
в мире
россия
украина
москва
дональд трамп
такер карлсон
джо байден
нато
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын победившего на выборах президента США Дональда Трампа, заявил, что американский журналист Такер Карлсон сделал для урегулирования конфликта на Украине больше, чем вся администрация американского президента Джо Байдена. Ранее Карлсон заявил, что приехал в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, оно будет опубликовано в ближайшее время. "Такер сделал больше, чтобы установить мир и прекратить бессмысленные смерти в ходе российско-украинской войны, чем все члены нынешней администрации, вместе взятые. Округ Колумбия хочет дальше усугублять свой провал, чтобы превратить собственную катастрофу в проблему Трампа", - написал Трамп-младший в социальной сети X. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241204/karlson-1987216896.html
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в мире, россия, украина, москва, дональд трамп, такер карлсон, джо байден, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Джо Байден, НАТО
Карлсон много сделал для мира на Украине, уверен сын Трампа

Сын Трампа: Карлсон сделал для мира на Украине больше, чем администрация Байдена

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын победившего на выборах президента США Дональда Трампа, заявил, что американский журналист Такер Карлсон сделал для урегулирования конфликта на Украине больше, чем вся администрация американского президента Джо Байдена.
Ранее Карлсон заявил, что приехал в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, оно будет опубликовано в ближайшее время.
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Такер Карлсон приехал в Москву для интервью с Лавровым
Вчера, 02:46
"Такер сделал больше, чтобы установить мир и прекратить бессмысленные смерти в ходе российско-украинской войны, чем все члены нынешней администрации, вместе взятые. Округ Колумбия хочет дальше усугублять свой провал, чтобы превратить собственную катастрофу в проблему Трампа", - написал Трамп-младший в социальной сети X.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Такер Карлсон сделал мрачное заявление о США
21 ноября, 12:09
 
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