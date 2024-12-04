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США фактически находятся в состоянии войны с Россией, заявил Карлсон - РИА Новости, 04.12.2024
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03:46 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/karlson-1987219594.html
США фактически находятся в состоянии войны с Россией, заявил Карлсон
США фактически находятся в состоянии войны с Россией, заявил Карлсон - РИА Новости, 04.12.2024
США фактически находятся в состоянии войны с Россией, заявил Карлсон
США фактически находятся в состоянии "реальной войны" с Россией, о чем большинство американцев даже не подозревает, мир находится к ядерной войне ближе, чем... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T03:46
2024-12-04T03:46
в мире
россия
сша
москва
такер карлсон
сергей лавров
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США фактически находятся в состоянии "реальной войны" с Россией, о чем большинство американцев даже не подозревает, мир находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории, заявил американский журналист Такер Карлсон, который прибыл в Москву, чтобы взять интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Мы незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, необъявленной войны, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет, однако она идет. И из-за этой войны, из-за того, что американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России, мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса", - заявил Карлсон в видеоролике, опубликованном в социальной сети X.
https://ria.ru/20241204/karlson-1987216896.html
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в мире, россия, сша, москва, такер карлсон, сергей лавров
В мире, Россия, США, Москва, Такер Карлсон, Сергей Лавров
США фактически находятся в состоянии войны с Россией, заявил Карлсон

Такер Карлсон: мир находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США фактически находятся в состоянии "реальной войны" с Россией, о чем большинство американцев даже не подозревает, мир находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории, заявил американский журналист Такер Карлсон, который прибыл в Москву, чтобы взять интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова.
"Мы незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, необъявленной войны, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет, однако она идет. И из-за этой войны, из-за того, что американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России, мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса", - заявил Карлсон в видеоролике, опубликованном в социальной сети X.
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Такер Карлсон приехал в Москву для интервью с Лавровым
Вчера, 02:46
 
В миреРоссияСШАМоскваТакер КарлсонСергей Лавров
 
 
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