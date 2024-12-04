https://ria.ru/20241204/karlson-1987219594.html

США фактически находятся в состоянии войны с Россией, заявил Карлсон

США фактически находятся в состоянии войны с Россией, заявил Карлсон - РИА Новости, 04.12.2024

США фактически находятся в состоянии войны с Россией, заявил Карлсон

США фактически находятся в состоянии "реальной войны" с Россией, о чем большинство американцев даже не подозревает, мир находится к ядерной войне ближе, чем... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T03:46

2024-12-04T03:46

2024-12-04T03:46

в мире

россия

сша

москва

такер карлсон

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926339851_0:25:3072:1753_1920x0_80_0_0_d4a79dd3f6ede6e20b721673b874c80d.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США фактически находятся в состоянии "реальной войны" с Россией, о чем большинство американцев даже не подозревает, мир находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории, заявил американский журналист Такер Карлсон, который прибыл в Москву, чтобы взять интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Мы незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, необъявленной войны, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет, однако она идет. И из-за этой войны, из-за того, что американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России, мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса", - заявил Карлсон в видеоролике, опубликованном в социальной сети X.

https://ria.ru/20241204/karlson-1987216896.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, москва, такер карлсон, сергей лавров