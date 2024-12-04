https://ria.ru/20241204/karlson-1987217560.html
Такер Карлсон заявил о запрете брать интервью у Зеленского
Такер Карлсон заявил о запрете брать интервью у Зеленского - РИА Новости, 04.12.2024
Такер Карлсон заявил о запрете брать интервью у Зеленского
США не позволили Владимиру Зеленскому давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, о чем он сам рассказал в социальной сети X. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T03:02
2024-12-04T03:02
2024-12-04T10:46
сша
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такер карлсон
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США не позволили Владимиру Зеленскому давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, о чем он сам рассказал в социальной сети X."Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству Зеленского: "Вы не можете давать интервью", — заявил он.По словам Карлсона, его команда более года пыталась договориться об этой беседе, "заходя с разных сторон" и разговаривая со многими в окружение главы киевского режима.Он отметил, что Зеленскому разрешалось беседовать с телеканалом CNN, но не с ним. Журналист добавил, что у американцев нет полного видения ситуации, потому что они лишены доступа ко всей информации. И подчеркнул, что его сограждане знают только то, о чем им рассказывают американские СМИ, например телеканал NBC News и газета New York Times.
https://ria.ru/20241204/karlson-1987216896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, киев, такер карлсон, в мире, владимир зеленский
США, Киев, Такер Карлсон, В мире, Владимир Зеленский
Такер Карлсон заявил о запрете брать интервью у Зеленского
Карлсон заявил, что посольство США запретило Зеленскому давать ему интервью