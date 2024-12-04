Рейтинг@Mail.ru
Такер Карлсон заявил о запрете брать интервью у Зеленского - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 04.12.2024 (обновлено: 10:46 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/karlson-1987217560.html
Такер Карлсон заявил о запрете брать интервью у Зеленского
Такер Карлсон заявил о запрете брать интервью у Зеленского - РИА Новости, 04.12.2024
Такер Карлсон заявил о запрете брать интервью у Зеленского
США не позволили Владимиру Зеленскому давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, о чем он сам рассказал в социальной сети X. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T03:02
2024-12-04T10:46
сша
киев
такер карлсон
в мире
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926340297_0:36:2905:1670_1920x0_80_0_0_5852d3631a67097f8d5f75b7714f8b26.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США не позволили Владимиру Зеленскому давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, о чем он сам рассказал в социальной сети X."Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству Зеленского: "Вы не можете давать интервью", — заявил он.По словам Карлсона, его команда более года пыталась договориться об этой беседе, "заходя с разных сторон" и разговаривая со многими в окружение главы киевского режима.Он отметил, что Зеленскому разрешалось беседовать с телеканалом CNN, но не с ним. Журналист добавил, что у американцев нет полного видения ситуации, потому что они лишены доступа ко всей информации. И подчеркнул, что его сограждане знают только то, о чем им рассказывают американские СМИ, например телеканал NBC News и газета New York Times.
https://ria.ru/20241204/karlson-1987216896.html
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926340297_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_58fc8169006ec47eb5fe9a784d300bfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, киев, такер карлсон, в мире, владимир зеленский
США, Киев, Такер Карлсон, В мире, Владимир Зеленский
Такер Карлсон заявил о запрете брать интервью у Зеленского

Карлсон заявил, что посольство США запретило Зеленскому давать ему интервью

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США не позволили Владимиру Зеленскому давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, о чем он сам рассказал в социальной сети X.
"Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству Зеленского: "Вы не можете давать интервью", — заявил он.
По словам Карлсона, его команда более года пыталась договориться об этой беседе, "заходя с разных сторон" и разговаривая со многими в окружение главы киевского режима.
Он отметил, что Зеленскому разрешалось беседовать с телеканалом CNN, но не с ним. Журналист добавил, что у американцев нет полного видения ситуации, потому что они лишены доступа ко всей информации. И подчеркнул, что его сограждане знают только то, о чем им рассказывают американские СМИ, например телеканал NBC News и газета New York Times.
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Такер Карлсон приехал в Москву для интервью с Лавровым
Вчера, 02:46
 
СШАКиевТакер КарлсонВ миреВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала