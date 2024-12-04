https://ria.ru/20241204/karlson-1987217560.html

Такер Карлсон заявил о запрете брать интервью у Зеленского

Такер Карлсон заявил о запрете брать интервью у Зеленского - РИА Новости, 04.12.2024

Такер Карлсон заявил о запрете брать интервью у Зеленского

США не позволили Владимиру Зеленскому давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, о чем он сам рассказал в социальной сети X. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T03:02

2024-12-04T03:02

2024-12-04T10:46

сша

киев

такер карлсон

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США не позволили Владимиру Зеленскому давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, о чем он сам рассказал в социальной сети X."Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству Зеленского: "Вы не можете давать интервью", — заявил он.По словам Карлсона, его команда более года пыталась договориться об этой беседе, "заходя с разных сторон" и разговаривая со многими в окружение главы киевского режима.Он отметил, что Зеленскому разрешалось беседовать с телеканалом CNN, но не с ним. Журналист добавил, что у американцев нет полного видения ситуации, потому что они лишены доступа ко всей информации. И подчеркнул, что его сограждане знают только то, о чем им рассказывают американские СМИ, например телеканал NBC News и газета New York Times.

https://ria.ru/20241204/karlson-1987216896.html

сша

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, киев, такер карлсон, в мире, владимир зеленский