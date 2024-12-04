https://ria.ru/20241204/karlson-1987216896.html

Такер Карлсон приехал в Москву для интервью с Лавровым

Такер Карлсон приехал в Москву для интервью с Лавровым - РИА Новости, 04.12.2024

Такер Карлсон приехал в Москву для интервью с Лавровым

Американский журналист Такер Карлсон сообщил о приезде в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом он рассказал в видео, опубликованном... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T02:46

2024-12-04T02:46

2024-12-04T09:17

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон сообщил о приезде в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в социальной сети X."Мы вернулись в Москву вчера, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова", — заявил он.Карлсон отметил, что его опубликуют в ближайшее время.По словам журналиста, запись интервью только завершилась, оно получилось "абсолютно захватывающим".Карлсон рассказал, что среди вопросов были такие, как: движется ли мир к беспрецедентному конфликту между Россией и США, есть ли способ вернуть Россию из сферы влияния Китая в сферу влияния Запада?"Мы спросили его, где именно мы находимся сейчас <...> Означает ли избрание Дональда Трампа окончание этой войны, которая меняет мир, экономику США, глобальную экономику и ставит под угрозу жизнь каждого человека на этой планете?" — добавил журналист.В начале февраля этого года Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. В нем тот рассказал, в частности, о предпосылках конфликта с Украиной и состоянии переговорного процесса. По словам российского лидеры переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.Также Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он также добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.

https://ria.ru/20241122/karlson-1985243133.html

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983112783.html

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Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым 2024-12-04T02:46 true PT2M51S

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Дарья Буймова

москва, россия, сергей лавров, такер карлсон, в мире