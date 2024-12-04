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Россия продолжит укреплять рынок капитала, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:44 04.12.2024 (обновлено: 16:08 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/kapital-1987351334.html
Россия продолжит укреплять рынок капитала, заявил Путин
Россия продолжит укреплять рынок капитала, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
Россия продолжит укреплять рынок капитала, заявил Путин
Россия продолжит укреплять рынок капитала, поддерживать выход компаний на биржу, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии 15-го инвестиционного... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:44
2024-12-04T16:08
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия продолжит укреплять рынок капитала, поддерживать выход компаний на биржу, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!""Чтобы поддержать стремление бизнеса вкладываться в развитие, расширять мощности, создавать рабочие места, мы, безусловно, продолжим укреплять рынок капитала, будем поддерживать выход компаний на биржу со своими ценными бумагами", - сказал Путин."К концу десятилетия капитализация российского фондового рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети валового внутреннего продукта", - добавил он.
https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html
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Путин о развитии рынка капитала
Путин о развитии рынка капитала.
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экономика, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин
Россия продолжит укреплять рынок капитала, заявил Путин

Путин: Россия продолжит поддерживать выход компаний на биржу

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия продолжит укреплять рынок капитала, поддерживать выход компаний на биржу, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
"Чтобы поддержать стремление бизнеса вкладываться в развитие, расширять мощности, создавать рабочие места, мы, безусловно, продолжим укреплять рынок капитала, будем поддерживать выход компаний на биржу со своими ценными бумагами", - сказал Путин.
"К концу десятилетия капитализация российского фондового рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети валового внутреннего продукта", - добавил он.
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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