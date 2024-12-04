https://ria.ru/20241204/kapital-1987351334.html

Россия продолжит укреплять рынок капитала, заявил Путин

Россия продолжит укреплять рынок капитала, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024

Россия продолжит укреплять рынок капитала, заявил Путин

Россия продолжит укреплять рынок капитала, поддерживать выход компаний на биржу, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии 15-го инвестиционного... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:44

2024-12-04T15:44

2024-12-04T16:08

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия продолжит укреплять рынок капитала, поддерживать выход компаний на биржу, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!""Чтобы поддержать стремление бизнеса вкладываться в развитие, расширять мощности, создавать рабочие места, мы, безусловно, продолжим укреплять рынок капитала, будем поддерживать выход компаний на биржу со своими ценными бумагами", - сказал Путин."К концу десятилетия капитализация российского фондового рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети валового внутреннего продукта", - добавил он.

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

россия

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Ольга Фомченкова

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Путин о развитии рынка капитала Путин о развитии рынка капитала. 2024-12-04T15:44 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин