https://ria.ru/20241204/kapital-1987351334.html
Россия продолжит укреплять рынок капитала, заявил Путин
Россия продолжит укреплять рынок капитала, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
Россия продолжит укреплять рынок капитала, заявил Путин
Россия продолжит укреплять рынок капитала, поддерживать выход компаний на биржу, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии 15-го инвестиционного... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:44
2024-12-04T15:44
2024-12-04T16:08
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия продолжит укреплять рынок капитала, поддерживать выход компаний на биржу, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!""Чтобы поддержать стремление бизнеса вкладываться в развитие, расширять мощности, создавать рабочие места, мы, безусловно, продолжим укреплять рынок капитала, будем поддерживать выход компаний на биржу со своими ценными бумагами", - сказал Путин."К концу десятилетия капитализация российского фондового рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети валового внутреннего продукта", - добавил он.
https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html
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Путин о развитии рынка капитала
Путин о развитии рынка капитала.
2024-12-04T15:44
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экономика, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин
Россия продолжит укреплять рынок капитала, заявил Путин
Путин: Россия продолжит поддерживать выход компаний на биржу