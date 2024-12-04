https://ria.ru/20241204/kanal-1987381488.html
Путин прокомментировал сокращение грузоперевозок по Суэцкому каналу
Путин прокомментировал сокращение грузоперевозок по Суэцкому каналу - РИА Новости, 04.12.2024
Путин прокомментировал сокращение грузоперевозок по Суэцкому каналу
Объемы грузоперевозок по Суэцкому каналу сократились, Россию это "совсем не радует", поскольку страдает экономика дружественного Египта, заявил президент России РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:27
2024-12-04T17:27
2024-12-04T17:27
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
египет
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владимир путин
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Объемы грузоперевозок по Суэцкому каналу сократились, Россию это "совсем не радует", поскольку страдает экономика дружественного Египта, заявил президент России Владимир Путин. "Суэцкий канал - объемы грузов через него сократились, что вызывает, на мой взгляд, сожаления. И не только потому, что страдает экономика дружественной нам страны Египта. Там потери очень большие, чуть ли не на одну треть уменьшились доходы бюджета. И нас это совсем не радует", - заявил он во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", отвечая на вопрос генерального директора по развитию коридора частного сектора из Ирана. Глава государства отметил, что это связано, прежде всего, с геополитическими рисками, "с тем, что те же Соединенные Штаты активно и достаточно агрессивно действуют в зоне Ближнего Востока - это вызывает ответную реакцию сил сопротивления в этом регионе". Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, египет, суэцкий канал, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Египет, Суэцкий канал, Владимир Путин
Путин прокомментировал сокращение грузоперевозок по Суэцкому каналу
Путин: объемы перевозок по Суэцкому каналу сократились, от этого страдает Египет
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Объемы грузоперевозок по Суэцкому каналу сократились, Россию это "совсем не радует", поскольку страдает экономика дружественного Египта, заявил президент России Владимир Путин.
"Суэцкий канал - объемы грузов через него сократились, что вызывает, на мой взгляд, сожаления. И не только потому, что страдает экономика дружественной нам страны Египта. Там потери очень большие, чуть ли не на одну треть уменьшились доходы бюджета. И нас это совсем не радует", - заявил он во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", отвечая на вопрос генерального директора по развитию коридора частного сектора из Ирана.
Глава государства отметил, что это связано, прежде всего, с геополитическими рисками, "с тем, что те же Соединенные Штаты активно и достаточно агрессивно действуют в зоне Ближнего Востока - это вызывает ответную реакцию сил сопротивления в этом регионе".
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".