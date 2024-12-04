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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 04.12.2024

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Кроноцком заливе на Камчатке, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T01:55

2024-12-04T01:55

2024-12-04T01:55

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россия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Кроноцком заливе на Камчатке, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. "В акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Магнитуда составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился в Кроноцком заливе, в 168 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении. В отдельных районах землетрясение ощущалось силой два балла. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20241127/zemletryasenie--1985912551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия