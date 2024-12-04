Рейтинг@Mail.ru
Жителя Камчатки обвинили в незаконном удержании фельдшеров скорой - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 04.12.2024 (обновлено: 01:07 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/kamchatka-1987210095.html
Жителя Камчатки обвинили в незаконном удержании фельдшеров скорой
Жителя Камчатки обвинили в незаконном удержании фельдшеров скорой - РИА Новости, 04.12.2024
Жителя Камчатки обвинили в незаконном удержании фельдшеров скорой
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Петропавловска-Камчатского, который удерживал в своей квартире фельдшеров скорой помощи, приехавших к нему по... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T00:55
2024-12-04T01:07
россия
камчатка
происшествия
петропавловск-камчатский
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754879512_0:250:3055:1968_1920x0_80_0_0_4c98676511f4a810bce434ce43960c3d.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Петропавловска-Камчатского, который удерживал в своей квартире фельдшеров скорой помощи, приехавших к нему по вызову, сообщает пресс-служба СК России по Камчатскому краю.Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, 44-детний мужчина находился в состоянии опьянении."Находясь в состоянии опьянения по месту своего жительства в квартире дома по проезду Орбитальный в Петропавловске-Камчатском, мужчина закрыл дверь в комнату, где находились два прибывших по вызову работника скорой медицинской помощи. Угрожая предметом, конструктивно схожим с огнестрельным пистолетом "Макарова", подозреваемый удерживал женщин до их освобождения сотрудниками УМВД", - говорится в сообщении.Следователи выясняют причины поведения мужчины.
https://ria.ru/20230405/lechenie-1863271966.html
https://ria.ru/20241114/sk-1983700464.html
россия
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754879512_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_91e7c9255a6329bbfc12613ba75d77ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, камчатка, происшествия, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Камчатка, Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Камчатки обвинили в незаконном удержании фельдшеров скорой

Жителя Камчатки обвинили в удержании фельдшеров скорой, приехавших на вызов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи
Сотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Петропавловска-Камчатского, который удерживал в своей квартире фельдшеров скорой помощи, приехавших к нему по вызову, сообщает пресс-служба СК России по Камчатскому краю.
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, 44-детний мужчина находился в состоянии опьянении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Жительницу Тульской области, избившую лопатой врача, будут лечить психиатры
5 апреля 2023, 17:02
"Находясь в состоянии опьянения по месту своего жительства в квартире дома по проезду Орбитальный в Петропавловске-Камчатском, мужчина закрыл дверь в комнату, где находились два прибывших по вызову работника скорой медицинской помощи. Угрожая предметом, конструктивно схожим с огнестрельным пистолетом "Макарова", подозреваемый удерживал женщин до их освобождения сотрудниками УМВД", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют причины поведения мужчины.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В Рязанской области начали проверку после нападения врача на журналистку
14 ноября, 11:57
 
РоссияКамчаткаПроисшествияПетропавловск-КамчатскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала