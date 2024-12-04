https://ria.ru/20241204/kamchatka-1987210095.html
Жителя Камчатки обвинили в незаконном удержании фельдшеров скорой
Жителя Камчатки обвинили в незаконном удержании фельдшеров скорой - РИА Новости, 04.12.2024
Жителя Камчатки обвинили в незаконном удержании фельдшеров скорой
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Петропавловска-Камчатского, который удерживал в своей квартире фельдшеров скорой помощи, приехавших к нему по... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T00:55
2024-12-04T00:55
2024-12-04T01:07
россия
камчатка
происшествия
петропавловск-камчатский
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Петропавловска-Камчатского, который удерживал в своей квартире фельдшеров скорой помощи, приехавших к нему по вызову, сообщает пресс-служба СК России по Камчатскому краю.Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, 44-детний мужчина находился в состоянии опьянении."Находясь в состоянии опьянения по месту своего жительства в квартире дома по проезду Орбитальный в Петропавловске-Камчатском, мужчина закрыл дверь в комнату, где находились два прибывших по вызову работника скорой медицинской помощи. Угрожая предметом, конструктивно схожим с огнестрельным пистолетом "Макарова", подозреваемый удерживал женщин до их освобождения сотрудниками УМВД", - говорится в сообщении.Следователи выясняют причины поведения мужчины.
https://ria.ru/20230405/lechenie-1863271966.html
https://ria.ru/20241114/sk-1983700464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, камчатка, происшествия, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Камчатка, Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Камчатки обвинили в незаконном удержании фельдшеров скорой
Жителя Камчатки обвинили в удержании фельдшеров скорой, приехавших на вызов