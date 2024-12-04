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Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем - РИА Новости, 04.12.2024
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21:44 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987421570.html
Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем
Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем - РИА Новости, 04.12.2024
Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинскому военнопленному умереть героем, но тот отказался. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T21:44
2024-12-04T21:44
общество
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 4 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинскому военнопленному умереть героем, но тот отказался. В четверг Кадыров прибыл на прямую линию с жителями республики на трофейной американской машине "Брэдли" с 12 украинскими пленными. "Лучше умер бы там, чем попасть в плен, если ты такой воин", - сказал Кадыров одному из пленных. Тот сказал, что хочет жить. "Там война, убивают же, ты же вышел убивать, умереть... Умрешь как герой?... Он хочет убивать, а сам умереть не хочет. Так не бывает", — заявил глава Чечни.
https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987414410.html
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общество, рамзан кадыров
Общество, Рамзан Кадыров
Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем

Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем, но тот отказался

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 4 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинскому военнопленному умереть героем, но тот отказался.
В четверг Кадыров прибыл на прямую линию с жителями республики на трофейной американской машине "Брэдли" с 12 украинскими пленными.
"Лучше умер бы там, чем попасть в плен, если ты такой воин", - сказал Кадыров одному из пленных.
Тот сказал, что хочет жить.
"Там война, убивают же, ты же вышел убивать, умереть... Умрешь как герой?... Он хочет убивать, а сам умереть не хочет. Так не бывает", — заявил глава Чечни.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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