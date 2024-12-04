https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987421570.html

Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем

Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем - РИА Новости, 04.12.2024

Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинскому военнопленному умереть героем, но тот отказался. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T21:44

2024-12-04T21:44

2024-12-04T21:44

общество

рамзан кадыров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867913_0:100:3232:1918_1920x0_80_0_0_690522c604fca1b68396c90b73d98aee.jpg

ГРОЗНЫЙ, 4 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинскому военнопленному умереть героем, но тот отказался. В четверг Кадыров прибыл на прямую линию с жителями республики на трофейной американской машине "Брэдли" с 12 украинскими пленными. "Лучше умер бы там, чем попасть в плен, если ты такой воин", - сказал Кадыров одному из пленных. Тот сказал, что хочет жить. "Там война, убивают же, ты же вышел убивать, умереть... Умрешь как герой?... Он хочет убивать, а сам умереть не хочет. Так не бывает", — заявил глава Чечни.

https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987414410.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, рамзан кадыров