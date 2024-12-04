https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987421570.html
Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем
Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем - РИА Новости, 04.12.2024
Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинскому военнопленному умереть героем, но тот отказался. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T21:44
2024-12-04T21:44
2024-12-04T21:44
общество
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867913_0:100:3232:1918_1920x0_80_0_0_690522c604fca1b68396c90b73d98aee.jpg
ГРОЗНЫЙ, 4 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинскому военнопленному умереть героем, но тот отказался. В четверг Кадыров прибыл на прямую линию с жителями республики на трофейной американской машине "Брэдли" с 12 украинскими пленными. "Лучше умер бы там, чем попасть в плен, если ты такой воин", - сказал Кадыров одному из пленных. Тот сказал, что хочет жить. "Там война, убивают же, ты же вышел убивать, умереть... Умрешь как герой?... Он хочет убивать, а сам умереть не хочет. Так не бывает", — заявил глава Чечни.
https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987414410.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56542073b7434579ff72a0d10dfb3aa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рамзан кадыров
Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем
Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем, но тот отказался
ГРОЗНЫЙ, 4 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинскому военнопленному умереть героем, но тот отказался.
В четверг Кадыров прибыл на прямую линию с жителями республики на трофейной американской машине "Брэдли" с 12 украинскими пленными.
"Лучше умер бы там, чем попасть в плен, если ты такой воин", - сказал Кадыров одному из пленных.
Тот сказал, что хочет жить.
"Там война, убивают же, ты же вышел убивать, умереть... Умрешь как герой?... Он хочет убивать, а сам умереть не хочет. Так не бывает", — заявил глава Чечни.