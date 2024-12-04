https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987421262.html

До окончания спецоперации осталось недолго, считает Кадыров

До окончания спецоперации осталось недолго, считает Кадыров - РИА Новости, 04.12.2024

До окончания спецоперации осталось недолго, считает Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что до окончания специальной военной операции осталось недолго. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T21:42

2024-12-04T21:42

2024-12-04T21:42

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

россия

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ГРОЗНЫЙ, 4 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что до окончания специальной военной операции осталось недолго. "Я больше чем уверен, что недолго осталось закончить войну. Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом. Поэтому война закончится", - сказал Кадыров в среду во время прямой линии с жителями региона. "Но если меня спросить, то я не хочу, чтобы эта война, пока эти шайтаны живы, закончилась. Я хочу добить до конца", - добавил глава Чечни.

https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980773135.html

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рамзан кадыров, россия