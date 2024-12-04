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Кадыров прибыл на прямую линию с жителями Чечни на БМП Bradley - РИА Новости, 04.12.2024
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21:08 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987418569.html
Кадыров прибыл на прямую линию с жителями Чечни на БМП Bradley
Кадыров прибыл на прямую линию с жителями Чечни на БМП Bradley - РИА Новости, 04.12.2024
Кадыров прибыл на прямую линию с жителями Чечни на БМП Bradley
Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на "прямую линию" с жителями республики на трофейной американской БМП Bradley вместе с украинскими военнопленными, передает... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T21:08
2024-12-04T21:08
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 4 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на "прямую линию" с жителями республики на трофейной американской БМП Bradley вместе с украинскими военнопленными, передает корреспондент РИА Новости. В колонне три Bradley, из которых вывели несколько пленных. Глава Чечни оценил трофейную технику довольно низко. "Я катался на этом тоже, это ерунда, железо. Я не знаю, как это можно назвать техникой даже... Наша техника лучше, и приятная, мощная, и чувствуешь силу", – сказал Кадыров.
https://ria.ru/20241102/kadyrov-1981540305.html
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Прибытие Кадырова на "прямую линию" на трофейной американской машине "Брэдли"
Прибытие Кадырова на "прямую линию" на трофейной американской машине "Брэдли"
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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия
Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия
Кадыров прибыл на прямую линию с жителями Чечни на БМП Bradley

Кадыров прибыл на прямую линию с жителями Чечни на трофейной БМП Bradley

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ГРОЗНЫЙ, 4 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на "прямую линию" с жителями республики на трофейной американской БМП Bradley вместе с украинскими военнопленными, передает корреспондент РИА Новости.
В колонне три Bradley, из которых вывели несколько пленных.
Глава Чечни оценил трофейную технику довольно низко.
"Я катался на этом тоже, это ерунда, железо. Я не знаю, как это можно назвать техникой даже... Наша техника лучше, и приятная, мощная, и чувствуешь силу", – сказал Кадыров.
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Рамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
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