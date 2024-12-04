https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987418569.html

Кадыров прибыл на прямую линию с жителями Чечни на БМП Bradley

Кадыров прибыл на прямую линию с жителями Чечни на БМП Bradley - РИА Новости, 04.12.2024

Кадыров прибыл на прямую линию с жителями Чечни на БМП Bradley

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на "прямую линию" с жителями республики на трофейной американской БМП Bradley вместе с украинскими военнопленными, передает... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T21:08

2024-12-04T21:08

2024-12-04T21:08

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

россия

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ГРОЗНЫЙ, 4 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на "прямую линию" с жителями республики на трофейной американской БМП Bradley вместе с украинскими военнопленными, передает корреспондент РИА Новости. В колонне три Bradley, из которых вывели несколько пленных. Глава Чечни оценил трофейную технику довольно низко. "Я катался на этом тоже, это ерунда, железо. Я не знаю, как это можно назвать техникой даже... Наша техника лучше, и приятная, мощная, и чувствуешь силу", – сказал Кадыров.

https://ria.ru/20241102/kadyrov-1981540305.html

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Прибытие Кадырова на "прямую линию" на трофейной американской машине "Брэдли" Прибытие Кадырова на "прямую линию" на трофейной американской машине "Брэдли" 2024-12-04T21:08 true PT1M29S

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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия