https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987417893.html

Кадыров усомнился, что новые поставки оружия Киеву повлияют на исход СВО

Кадыров усомнился, что новые поставки оружия Киеву повлияют на исход СВО - РИА Новости, 04.12.2024

Кадыров усомнился, что новые поставки оружия Киеву повлияют на исход СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что новые поставки западного вооружения и ракет ничем не помогут Украине, Россия все равно одержит победу в специальной... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T21:05

2024-12-04T21:05

2024-12-04T21:05

специальная военная операция на украине

россия

украина

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 4 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что новые поставки западного вооружения и ракет ничем не помогут Украине, Россия все равно одержит победу в специальной военной операции. "Это (поставки западного оружия и ракет – ред.) абсолютно ничего не поменяет. Все, что они дадут им или могут дать, у России этого больше… Пехота всегда выигрывает, от нее больше зависит исход войны. Добровольцев в России больше сто процентов, чем их шайтанов. Поэтому мы сто процентов выиграем. Недолго осталось, чтобы уничтожить всю нечисть", - сказал Кадыров в среду перед началом прямой линии с жителями республики.

https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987414410.html

россия

украина

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россия, украина, рамзан кадыров