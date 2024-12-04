https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987417893.html
Кадыров усомнился, что новые поставки оружия Киеву повлияют на исход СВО
Кадыров усомнился, что новые поставки оружия Киеву повлияют на исход СВО - РИА Новости, 04.12.2024
Кадыров усомнился, что новые поставки оружия Киеву повлияют на исход СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что новые поставки западного вооружения и ракет ничем не помогут Украине, Россия все равно одержит победу в специальной... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T21:05
2024-12-04T21:05
2024-12-04T21:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 4 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что новые поставки западного вооружения и ракет ничем не помогут Украине, Россия все равно одержит победу в специальной военной операции. "Это (поставки западного оружия и ракет – ред.) абсолютно ничего не поменяет. Все, что они дадут им или могут дать, у России этого больше… Пехота всегда выигрывает, от нее больше зависит исход войны. Добровольцев в России больше сто процентов, чем их шайтанов. Поэтому мы сто процентов выиграем. Недолго осталось, чтобы уничтожить всю нечисть", - сказал Кадыров в среду перед началом прямой линии с жителями республики.
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россия, украина, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Рамзан Кадыров
Кадыров усомнился, что новые поставки оружия Киеву повлияют на исход СВО
Кадыров: новые поставки оружия не помогут Киеву, победу в СВО одержит Россия