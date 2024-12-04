https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987415986.html

На Украине заканчивается мужское население, заявил Кадыров

На Украине заканчивается мужское население, заявил Кадыров - РИА Новости, 04.12.2024

На Украине заканчивается мужское население, заявил Кадыров

Мужское население заканчивается на Украине, поэтому в специальной военной операции участвуют наемники со всего мира, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T20:53

2024-12-04T20:53

2024-12-04T20:53

в мире

украина

рамзан кадыров

нато

специальная военная операция на украине

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ГРОЗНЫЙ, 4 дек - РИА Новости. Мужское население заканчивается на Украине, поэтому в специальной военной операции участвуют наемники со всего мира, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями республики. "Мужское население заканчивается у Украины. Отправляют НАТОвский сброд, наемников со всего мира. Останутся там женщины и разрушенная Украина, никому не нужная", - сказал Кадыров.

https://ria.ru/20241204/plennyj-1987222071.html

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в мире, украина, рамзан кадыров, нато