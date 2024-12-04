https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987415986.html
На Украине заканчивается мужское население, заявил Кадыров
На Украине заканчивается мужское население, заявил Кадыров - РИА Новости, 04.12.2024
На Украине заканчивается мужское население, заявил Кадыров
Мужское население заканчивается на Украине, поэтому в специальной военной операции участвуют наемники со всего мира, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T20:53
2024-12-04T20:53
2024-12-04T20:53
в мире
украина
рамзан кадыров
нато
специальная военная операция на украине
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ГРОЗНЫЙ, 4 дек - РИА Новости. Мужское население заканчивается на Украине, поэтому в специальной военной операции участвуют наемники со всего мира, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями республики. "Мужское население заканчивается у Украины. Отправляют НАТОвский сброд, наемников со всего мира. Останутся там женщины и разрушенная Украина, никому не нужная", - сказал Кадыров.
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в мире, украина, рамзан кадыров, нато
В мире, Украина, Рамзан Кадыров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
На Украине заканчивается мужское население, заявил Кадыров
Кадыров: Киеву не хватает мужчин, поэтому он привлекает наемников со всего мира