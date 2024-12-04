https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987414410.html

Кадыров призвал Трампа сдержать обещание относительно Украины

Кадыров призвал Трампа сдержать обещание относительно Украины - РИА Новости, 04.12.2024

Кадыров призвал Трампа сдержать обещание относительно Украины

Глава Чечни Рамазан Кадыров призвал победившего на выборах президента США Дональда Трампа доказать всему миру, что он мужчина, и выполнить свое обещание... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T20:32

2024-12-04T20:32

2024-12-04T20:32

в мире

украина

сша

киев

дональд трамп

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ГРОЗНЫЙ, 4 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамазан Кадыров призвал победившего на выборах президента США Дональда Трампа доказать всему миру, что он мужчина, и выполнить свое обещание относительно остановки конфликта на Украине, приостановив финансовую помощь Киеву со стороны Штатов. В январе 2023 года Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа. В мае этого года он вновь пообещал, что в случае возвращения в Белый дом прежде всего добьется прекращения конфликта между Россией и Украиной. "У меня однозначное отношение к Трампу... За 24 часа он не сможет остановить войну, и не в его руках это. Он может приостановить финансирование от своего государства и от своих собачек европейских, и тогда, может быть, президент Путин скажет свое последнее слово. А так, я думаю, что если он мужчина, то он должен доказать всему миру, что он мужчина, и слово надо держать. Мы верим, что он сдержит слово. Он дал слово, что за 24 часа остановит войну. Посмотрим, насколько он мужчина", – сказал Кадыров в ходе прямой линии с жителями республики.

https://ria.ru/20241204/dollar-1987379901.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп