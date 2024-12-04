https://ria.ru/20241204/izrail-1987418862.html
Израильские военные вернули из Газы тело заложника Свирского
Израильские военные вернули из Газы тело заложника Свирского - РИА Новости, 04.12.2024
Израильские военные вернули из Газы тело заложника Свирского
Израильские военные в результате спецоперации вернули из сектора Газа тело заложника Итая Свирского, убитого радикалами в плену в январе 2024 года, сообщил в... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T21:11
2024-12-04T21:11
2024-12-04T21:17
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек - РИА Новости. Израильские военные в результате спецоперации вернули из сектора Газа тело заложника Итая Свирского, убитого радикалами в плену в январе 2024 года, сообщил в среду премьер Биньямин Нетаньяху."В результате специальной операции была возвращено на родину тело похищенного Итая Свирского, которого захватили 7 октября 2023 года из кибуца Беэри и убили в плену боевики ХАМАС в январе 2024 года", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.Седьмого октября 2023 года во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 420 дней.
https://ria.ru/20241204/gaza-1987398670.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские военные вернули из Газы тело заложника Свирского
Израильские военные в ходе спецоперации вернули из Газы тело заложника Свирского