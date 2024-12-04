https://ria.ru/20241204/iran-1987269110.html

МИД Ирана оценил возможность ведения переговоров с США

МИД Ирана оценил возможность ведения переговоров с США - РИА Новости, 04.12.2024

МИД Ирана оценил возможность ведения переговоров с США

Иран пока не намерен вести переговоры с США, ждёт, какую политику определит новая администрация во главе с Дональдом Трампом, сказал в интервью катарской газете РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T11:28

2024-12-04T11:28

2024-12-04T11:28

в мире

иран

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

аббас аракчи

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ДОХА, 4 дек - РИА Новости. Иран пока не намерен вести переговоры с США, ждёт, какую политику определит новая администрация во главе с Дональдом Трампом, сказал в интервью катарской газете "Аль-Араби аль-Джадид" глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Тегеран в настоящее время не намерен вступать в диалог с Вашингтоном, поскольку нет основы для таких переговоров. Ждем, чтобы узнать, какую политику определит новая администрация (во главе с Дональдом Трампом - ред.), а мы затем разработаем нашу политику", - сказал Аракчи. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20241118/iran-1984438318.html

иран

сша

вашингтон (штат)

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в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, аббас аракчи