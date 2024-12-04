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МИД Ирана оценил возможность ведения переговоров с США - РИА Новости, 04.12.2024
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11:28 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/iran-1987269110.html
МИД Ирана оценил возможность ведения переговоров с США
МИД Ирана оценил возможность ведения переговоров с США - РИА Новости, 04.12.2024
МИД Ирана оценил возможность ведения переговоров с США
Иран пока не намерен вести переговоры с США, ждёт, какую политику определит новая администрация во главе с Дональдом Трампом, сказал в интервью катарской газете РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:28
2024-12-04T11:28
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
аббас аракчи
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ДОХА, 4 дек - РИА Новости. Иран пока не намерен вести переговоры с США, ждёт, какую политику определит новая администрация во главе с Дональдом Трампом, сказал в интервью катарской газете "Аль-Араби аль-Джадид" глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Тегеран в настоящее время не намерен вступать в диалог с Вашингтоном, поскольку нет основы для таких переговоров. Ждем, чтобы узнать, какую политику определит новая администрация (во главе с Дональдом Трампом - ред.), а мы затем разработаем нашу политику", - сказал Аракчи. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20241118/iran-1984438318.html
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в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Аббас Аракчи
МИД Ирана оценил возможность ведения переговоров с США

Глава МИД Аракчи: Иран не намерен вести переговоры с США до инаугурации Трампа

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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ДОХА, 4 дек - РИА Новости. Иран пока не намерен вести переговоры с США, ждёт, какую политику определит новая администрация во главе с Дональдом Трампом, сказал в интервью катарской газете "Аль-Араби аль-Джадид" глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Тегеран в настоящее время не намерен вступать в диалог с Вашингтоном, поскольку нет основы для таких переговоров. Ждем, чтобы узнать, какую политику определит новая администрация (во главе с Дональдом Трампом - ред.), а мы затем разработаем нашу политику", - сказал Аракчи.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Иран согласился на переговоры с Европой по возобновлению ядерной сделки
18 ноября, 17:49
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампАббас Аракчи
 
 
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